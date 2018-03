Los padres de Naima, Cinthia y Alejandro claman justicia

Los padres del joven de 21 años y las dos chicas de 12 y 15 años que murieron en el incendio provocado de una casa cueva en la ciudad de Almería han convocado una concentración para reclamar que se reforme la Ley del Menor. El acto reivindicativo tendrá lugar el próximo 5 de abril a las 10:00 horas en la Ciudad de la Justicia de Almería, con el objetivo de que el Ministerio de Justicia "pueda endurecer y modificar la Ley del Menor para que se haga justicia".

En paralelo, los padres de Naima, Cinthia y Alejandro han iniciado una recogida de firmas en Change.org que ya cuenta con casi 500 de los mil apoyos previstos, con este mismo fin. "Les mataron en una cueva donde se encontraban nuestros hijos charlando y estos menores conflictivos llegaron, prendieron fuego a un sofá obstaculizando la única salida del lugar y precintaron todo con cinta adhesiva para que no pudieran salir, Ñlos quemaron vivos!", se lee en dicha recogida de firmas. Añaden: "No basta con todo el sufrimiento con el que tenemos que vivir por nuestra pérdida el resto de nuestras vidas sino que ahora andan libres por las calles de almería cuando no ha pasado ni un año de ésta desgracia".

El Juzgado de Menores de Almería impuso una pena de ocho años de internamiento en régimen cerrado y libertad vigilada durante cinco años al menor que provocó el incendio de la casa cueva por un delito de incendio por imprudencia grave en concurso ideal con tres delitos de homicidio. Por estos mismos ilícitos penales también fue condenado otro joven que precintó la entrada de la cueva a la medida de internamiento terapéutico en régimen cerrado durante tres años con libertad vigilada durante otros cinco años. A otros tres menores acusados de delitos de omisión del deber de impedir delitos les impuso 24 y 18 meses de internamiento, en el caso de dos de ellos, y de libertad vigilada durante 24 meses en el del tercero, entre otras medidas.

Sin embargo, la Audiencia de Almería absolvió al segundo de los menores, el que precintó la entrada de la casa cueva, eliminando toda referencia de este joven en el apartado de la sentencia original en el que indica que las víctimas fallecieron debido a asfixia por inhalación de humo, con carbonización cadavérica, reflejando que este acusado no lo provocó. Sobre las 17:00 horas del 3 de abril del 2017, el principal acusado mantuvo una fuerte discusión con el joven de 21 años fallecido por supuestas deudas económicas, tras lo que este último, las dos chicas y otro muchacho entraron en la casa cueva para "pasar un rato tranquilos charlando". El menor que había discutido con el joven que estaba dentro decidió darle un susto a éste y a sus acompañantes, por lo que "colocó cerca de la salida un sofá viejo y le prendió fuego con un mechero, todo ello a sabiendas del riesgo".