Un 62% de paro sitúa a El Puche como la zona más desfavorecida de la capital

El barrio de El Puche es el gran perjudicado por el desempleo en la capital. Un 62% de las personas en edad de trabajar no encuentran un trabajo remunerado. Aunque, en principio, la cifra se presenta desoladora, no dista mucho de la que se produce en otros segmentos de población, como, por ejemplo, en los jóvenes. Almería, en toda su provincia, es una de las grandes perjudicadas del desempleo juvenil, con una cifra de parados que representa casi el 50%, cifra que en el barrio se eleva hasta casi el 65%. De los 7.500 habitantes, más del 70% son inmigrantes, la mayoría procedentes de Marruecos. En cuanto al resto, cerca del 15% son gitanos, mientras que el 15% restante no son gitanos.

La Chanca ya llega al 60%, dependiendo e la zona, este barrio almeriense posee sectores de casi un 80% de paro, una cifra durísima para los que allí viven y que busca una forma de reconciliarse con sus niveles básicos. Los datos varían, y, por tanto, zonas céntricas que abarcan desde El Paseo, pasando por la Rambla, Oliveros y otras como Cortijo Grande, Nueva Almería o Nueva Almería apenas poseen un 10-15% de paro.

Los Almendros, el barrio de Araceli y Piedras Redondas comparten infinitas particularidades. Esta zona periférica está caracterizada por su condición de isla urbanística. Los Almendros se creó para al realojo de población marginal en los años ochenta y aunque los edificios no son antiguos, la calidad sí deja un tanto que desear. Otra zona desfavorecida en la capital almeriense es la de Araceli, que contempla barrios como el de El Quemadero, la Fuentecica y San Valentín. Aquí existe un Plan Piloto de actuación integral en zonas sensibles de Andalucía con presencia significativa de población inmigrante.