"Todo fue una payasada", dicen los acusados de matar a 79 lechones

Como ya dijo durante la fase de instrucción, todo fue una "payasada" propia de un zagal de 19 años. Los mismos que tenía Daniel A.A. el 7 de enero de 2016 cuando saltó en un pasillo cerrado sobre un grupo de lechones de 21 días que eran conducidos a una sala de destete. Junto a él se encontraba Mantas R., que en aquel entonces contaba 22 años y grabó el vídeo que luego se difundió por WhatsApp y en el que se observa perfectamente al acusado más joven abalanzándose en tres ocasiones sobre los cerditos. Sin embargo, aunque ambos reconocieron parcialmente los hechos, su versión difiere sustancialmente de la conocida hasta ahora pues aseguran que ningùn animal fue aplastado o murió a consecuencia de sus actos. Daniel A.A. confirmó que los dos se encontraban en dicho pasillo a la espera de que un tractor se llevase a las crías de cerdo a la sala de destete y que se avalanzó sobre ellos. "Si le soy sincero, no tenía esa intención -provocar lesiones a los cerdos-, no maté a ningún animal, era más pequeño y salté sobre los animales pero se apartaban", aseguró el joven acusado en respuesta a preguntas del fiscal, negando que presentasen moratones o signos de aplastamiento. También negó que él pudiese haberlos matado por caer sobre ellos: "Eso es imposible, para matar a un lechón por aplastamiento tendrías que tirarte un día entero saltando sobre ellos. He visto cómo se matan a esos animales y no se hace fácilmente, echándose una persona encima no mueren", aseveró. Insistió en que "fue un día normal de trabajo" y que hasta cuatro o cinco días no se enteró de la muerte de los lechones. Admitió además que le había dado su móvil a Mantas R. para que lo grabase pero sin ningún plan previo, sino que todo fue fruto de "una payasada de un chico de 19 años (...) apartó el móvil y me regañó después".

Por su parte, Mantas R.reconoció que tomó el móvil de Daniel A.A. para grabarlo pero que no sabía qué pretendía éste cuando lo hizo. "Fue todo muy rápido, corté y le dije que no hiciera eso más porque íbamos a tener problemas (…) estaba más pendiente de que viniera el transportista", mantuvo. Él también defendió que ningún animal murió entonces y que el remolque se llevó a todas las crías a la sala de destete. "Nadie dijo nada, si llega a producirse alguna muerte, nos hubiesen llamado la atención", argumentó. Mantas R. incidió en una idea ya argumentada por el otro joven, que los lechones del vídeo no tenían ninguna marca como la que presentaban los fotografiados por la Guardia Civil, exponiendo que dichos distintivos de color azul eran los que presentan los cerditos de 50 días que han sido vacunados. "-Los de las fotos de la Guardia Civil- no son los mismos del vídeo, al cien por cien", dijo. En la línea de la supuesta suplantación de lechones, insistió en que cada día podían morir entre 20 o 25 lechones al día. A pesar de sus negativas, ambos han pedido disculpas durante sus declaraciones y una vez concluida la vista oral en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería. "Me siento muy avergonzando, siento mucho haber tenido ese acto que no quise hacer con maldad", dijo Daniel A.A. mientras Mantas R. afirmaba que sabía que lo había hecho "mal". "No tenía que haber grabado nada, me arrepiento pero no murió ningún lechon ese día, ni el siguiente ni el pasado", apostilló.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de cárcel por un delito de maltrato animal y un año más de prisión por otro de lesiones para los acusados. El fiscal reclama además sendas multas de doce meses, a razón de doce euros al día, para los acusados y solicita que éstos sean inhabilitados durante cuatro años para ejercer cualquier profesión que tenga relación con animales y para la tenencia de los mismos.