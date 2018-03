Los peces nadan en colegios y estadios

Colegios de toda España, así como clubes deportivos, han seguido exhibiendo y enviando a los familiares de Gabriel todo tipo de gestos, ilustraciones y detalles con los que recordar y homenajear al pescaíto. Son innumerables los centros educativos que en estos días, una vez conocido el trágico desenlace, han continuado expresando su profundo dolor y condolencias a través de los pececitos que su madre pidió durante la recta final de la búsqueda. Y si la educación se ha volcado, el mundo del deporte también ha querido estar con la familia y llorar la muerte de Gabriel. Pero, además, en positivo, sin lutos ni crespones negros, con pececitos y mucho amor. La Unión Deportiva Almería lucirá en su equipación un "pescaíto" en recuerdo de Gabriel Cruz, una imagen que irá insertada en el pantalón de juego, en su lado izquierdo, junto al logo de la marca patrocinadora Nike hasta el final de temporada. El equipo almeriense ha vivido con consternación lo ocurrido y su plantilla se ha interesado desde un primer momento por el pequeño. El club ha solicitado el correspondiente permiso a la familia de Gabriel y seguidamente ha hecho lo propio ante la Liga de Fútbol Profesional, que tiene que verificar los contenidos, las medidas y la ubicación de los logos que vayan en las equipaciones. La idea inicial era situar el "pescaíto" en la parte frontal de la camiseta, junto a Urcisol, patrocinador oficial de la UD Almería, pero no se ajustaba a la reglamentación vigente a este respecto, por lo que las opciones eran la zona trasera del cuello o el pantalón, por el que se ha optado al tener mayor visibilidad. La UD Almería mantendrá el "pescaíto" durante todo lo que resta de temporada en sus tres equipaciones oficiales de juego, según confirmó ayer en un comunicado. La imagen será azul, mientras que cuando se utilice el pantalón de éste color, el "pescaíto" será blanco. En Valladolid, ya lucirá el logo en homenaje a Gabriel.

Clubes de otras ciudades han sido especialmente sensibles y no han cesado en enviar muestras de cariño y luto a los familiares. Es el caso del Granada, del Cádiz y Las Palmas, además de otros de menor calado como las categorías inferiores del San Sebastián de los Reyes que dibujó en todo el campo un inmenso pez con sus jugadores. En la Liga Endesa de Baloncesto también hubo minuto de silencio y no han dejado de subirse a las redes vídeos de las pequeñas promesas del fútbol y otras ya consolidadas como Sergio Ramos con mensajes de ánimo a los padres. Desde la ciudadanía no dejan de brotar nuevas iniciativas como ponerle el nombre de Gabriel Cruz a tres acuarios -Sevilla, Almuñecar y Roquetas-, así como al Paseo Marítimo de Almería y a una rotonda en La Línea de la Concepción en la que luce la veleta del Atún. Un biólogo marino en una isla de Tailandia también ha sumergido un nemo con el nombre del almeriense.