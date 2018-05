"Hemos pedido a Torrecárdenas ampliar la unidad de Nefrología"

Fue declarada de Utilidad Pública en el año 1984 y desde ese momento lucha por el bienestar y la mejora de la calidad de vida, no solo de los afectados con la enfermedad, sino también la de sus familiares. El gran reto del colectivo no es solo facilitar y mejorar la vida de nuestro las personas que lo integran, sino además la motivación diaria, además de que la asociación cuente con el mayor respaldo posible de socios.

Diagnosticada de glomerulonefritis con diez años

Marta Moreno Barón tuvo su primera diálisis con 10 años, cuando fue diagnosticada de glomerulonefritis, un problema que afecta a las diminutas unidades renales encargadas del proceso de filtrado, conocidas como glomérulos. Cuando una persona tiene glomerulonefritis, sus glomérulos se inflaman (se hinchan y se irritan) y sus riñones dejan de funcionar adecuadamente. Durante 15 años estuvo 15 años en hemodiálisis, aunque no había una unidad específica de nefrología infantil, "me adaptaron el tratamiento aquí en Almería". Fue trasplantada de riñón, una intervención que tras 15 años comenzó a dar problemas. "Los riñones trasplantados sufren deterioro, y llevo cuatro años en hemodiális". Marta está a la espera desde mayo del pasado año 2017 para un nuevo trasplante. "Depende de muchos factores y tiene que haber compatibilidad suficiente". Tal y como ella misma ha detallado "mi caso es especialmente complicado por el trasplante anterior y porque me han hecho muchas transfusiones". Con todo esto Marta tiene muy claras sus funciones al frente de Alcer. Un colectivo que plantea entre sus nuevos objetivos tener presencia en todo lo relacionado con las enfermedades renales. El día 17 de mayo saldrán a la calle en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial.