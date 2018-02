"Hemos perdido 10 años, ninguna cantidad podrá reemplazarlos"

"Ahora que esto ha terminado, sólo queremos intentar recuperar nuestras vidas, hemos perdido diez años que ninguna cantidad de dinero jamás podrá reemplazar". Así se expresaba este lunes en declaraciones a Diario de Almería Helen Prior, la mujer que junto a su marido Leonard se ha convertido en la cara visible de los británicos del Almanzora que se han visto perjudicados de una forma u otra por un urbanismo que ha dejado demasiados damnificados por el camino.

A primera hora de ayer, el abogado del matrimonio les notificó que el Ayuntamiento de Vera había abonado finalmente la indemnización de 235.808,54 euros fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el derribo en 2008 de la vivienda en la que residían. Un inmueble que fue demolido aún cuando el Tribunal Constitucional (TC) había dado amparo a la pareja y pese a que fue el propio Gobierno local el que concedió en su día la licencia municipal de obras para edificarla.

Consideran que fueron "chivos expiatorios" y que la casa de derribó por razones "políticas"

Helen ha agradecido a sus abogados, Víctor Martínez y José Contreras, el "trabajo duro durante los últimos diez años para obtener una compensación" pero recuerda que tiene pruebas de que la construcción de su casa unifamiliar le costó a la pareja unos 350.000 euros, por lo que "la compensación de 200.000 es muy pobre".

"La casa era legal y fue demolida por razones políticas, éramos chivos expiatorios. Me otorgaron 1.500 euros por daños morales, a mi esposo 7.500 por diez años de sufrimiento, ridículo. En cualquier otro país de la UE, el premio habría sido mucho más elevado", advierte la británica.

Al menos, a Helen le queda el consuelo de que "nuestro caso ha ayudado a otras personas. "Hemos apoyado a AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No) y hemos luchado por cambiar las leyes para proteger a los inocentes y a todos los que compraron de buena fe", afirma.

Precisamente, el portavoz de AUAN Gerardo Vázquez ha mostrado su alegría por los Prior. "Espero que por fin puedan continuar con el resto de su vida con mas tranquilidad. Con el buen humor que les ha caracterizado durante los últimos diez años que ha durado su lucha, han mostrado mucha tenacidad, y resistencia y son un ejemplo para todos nosotros", ha declarado a este periódico.

Vázquez no sólo felicita a la pareja y a sus abogados, sino que considera que se ha tratado de un "éxito" lo que han conseguido. "Ahora por fin empieza una nueva etapa para los Prior. Entre todos tratemos que esto no vuelva a ocurrir. No queremos mas casos así", ha concluido.

El abono de la cuantía mediante transferencia pone fin a un dilatado litigio que convirtió a sus protagonistas en símbolo de la lucha de los compradores de buena fe de viviendas irregulares en la provincia agrupados bajo las siglas de AUAN. Durante el pleito, el matrimonio septuagenario se ha visto obligado a vivir en un garaje.