"Nunca perdimos la esperanza"

Hernando pide no derogar la prisión permanente revisable

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguraba ayer que los suyos trabajarán para que "la justicia tenga las máximas herramientas para castigar este crimen con la contundencia que merece", y aprochechó para "pedirle al conjunto de los grupos parlamentarios que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable que es el momento de reflexionar, esto no se trata o no es una medida en caliente", explicaba tras visitar a los padres en la capilla ardiente de Gabriel. Además, para el portavoz del Partido Popular, "lo que es en caliente" es intentar derogar una herramienta que puede ser "útil para que asesinos que cometen estos crímenes con esta terrible trascendencia para tanta gente, que causan tanto dolor a las familias y al resto de la población española, sepan que no van a salir" si no están "absolutamente" rehabilitados.