Ocho personas evacuadas ilesas al caer el techo de tres viviendas

El derrumbe de un techo que compartían tres viviendas ha provocado la evacuación de ocho personas en El Ejido sin que se hayan producido heridos, según fuentes del Servicio de Emergencias 112 . El aviso lo dio un particular sobre las 00:20 horas del viernes en el que informaba del derrumbe en un inmueble de la población, por lo que, de manera inmediata, se activó a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, al Cuerpo Nacional de Policía, al Consorcio de Bomberos del Poniente y a la Policía Local. El derrumbamiento se produjo al caer un techo compartido por tres viviendas, una de las cuales no estaba habitada en el momento del suceso. Las ocho personas que pernoctaban en las otras dos casas no han resultado heridas, pero tuvieron que ser evacuadas y realojadas por el Ayuntamiento.