"Ser piloto siempre estuvo en mi mente, no hubo otra opción"

"No hubo un momento en mi vida en el que pueda decir que decidí ser piloto del Ejército del Aire, siempre estuvo en mi mente, nunca hubo otra opción". La almeriense Rosa María García-Malea López, primera piloto de caza española del Ejército del Aire y galardonada este jueves con la Medalla de Andalucía, que se entregará en Sevilla durante el acto institucional del 28F, se confesaba así tras conocerse la distinción con la que será reconocida por su trayectoria castrense.

Humilde, casi tímida a través del teléfono, considera que el hecho de ser mujer no es lo importante porque le ha costado "lo mismo" que a sus compañeros llegar al mericido lugar que ocupa en la actualidad. "Ha sido cuestión de suerte, alguna tenía que ser la primera y me ha tocado a mí", aseguraba ayer, reconociendo sin embargo que la Medalla de Andalucía no sólo era un "honor" sino que para ella suponía un "un privilegio dar visibilidad al Ejército del Aire y a la profesión en general" con este galardón.

La presidenta Susana Díaz le comunicó la concesión por teléfono un día antes

También admite que supone "dar visibilidad a ciertas profesiones que a lo mejor no son tan comunes -entre las mujeres- para que las jóvenes lo vean como una referencia y no se pongan obstáculos ellas mismas" y subraya el "mérito" de las primeras mujeres que ingresaron en el Ejército hace 30 años y que fueron las "pioneras por la lucha por la igualdad".

Fue el miércoles, un día antes de que el Consejo de Gobierno de la Junta oficializara las Medallas de Andalucía, cuando la propia presidenta Susana Díaz le comunicó la noticia. "No tenía ni idea. Para mí fue un impacto, me dio mucha alegría (...) fue una conversación muy cortita, no dio tiempo para más, pero me dijo que estaba muy orgullosa", confiesa.

La humildad de la que hace gala por teléfono también se hace evidente en su decisión de no trasladar a sus compañeros el reconocimiento, aunque era imposible que no se enteraran y durante todo el día de ayer recibió llamadas y mensajes "de un montón de gente", algo que califica como "abrumador" y un "poco caótico".

Recuerda que entrar en el Ejército del Aire era algo natural para ella, ya que lo tenía "muy claro desde bien pequeña" como demuestran las fotos que tiene de niña con "aviones y cascos puestos", y asegura que formar parte de la Patrulla Águila -a la que accedió en 2017- siempre fue uno de sus objetivos. "Es una experiencia complicada, dura. Tras volar un F-18 pensaba que no había nada más difícil pero la Patrulla Águila me ha sorprendido gratamente, es más complicado de lo que esperaba pero es gratificante, además de un privilegio poder representar a España aquí y en el extranjero. No sólo los aviones, sino también los valores de la cultura española"; dice, asegurando que atraviesa por un momento profesional "muy bonito" en el que está "disfrutando" todo lo que puede "a pesar de que sea muy difícil".