De las playas de El Zapillo a las cumbres de Montana por su destreza con el balón

Adrián López es joven futbolista que cruzará el charco este verano para irse a los Estados Unidos. en concreto lo hará a la Universidad Rocky Mountain College, situada en Billings, capital de Montana. Allí jugará en los 'Bears', equipo de fútbol que más fuerte pujó por este delantero que concluye este año segundo de bachillerato en el instituto Nicolás Salmerón. "La verdad es que no me lo esperaba, es una oportunidad que llega una vez en la vida y ahora sólo pienso en vivir la experiencia y crecer como futbolista sabiendo que lo más importante siempre serán los estudios", asegura. Cambiará el sol y desierto almeriense por las cumbres de Montana y afirma que, aunque será duro estar lejos de la familia y los amigos, no se plantea volver. Como ocurre con el resto de los seleccionados, en la recta final de su preparación antes de partir está reforzando el inglés para tener el certificado que le exigen. Ha venido jugando con el Club Natación Almería con una notable actuación por la que ha sido incluido en convocatorias de las selección andaluza. Sobre el proceso de tramitación, Adrián López relata que contactaron con sus padres porque le vieron un gran potencial y elaboraron un vídeo con sus mejores jugadas que llegó a las universidades. "La de Montana apostó fuerte", dice.