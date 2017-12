"Cualquiera podía acceder al sello con mi nombre"

La exsecretaria delegada del Patronato de Turismo, Teresa González, concluyó este martes su declaración ante los magistrados. Fue su letrada la que sacó de ella una declaración más intensa. Por ejemplo, González afirmó que las facturas incluidas en expedientes extrajudiciales de crédito en entredicho fueron aprobadas por el consejo ejecutivo del Patronato, que "es el que tiene la facultad". Aseguró que el informe jurídico de este tipo de reconocimientos los hace la intervención pero que por "celo" hizo las de este caso en concreto, informando sobre "todas y cada una de las facturas, su situación administrativa y por qué eran objeto de reconocimiento".

Señaló además que fue ella la que decidió implantar un sistema de huella digital en el Patronato de Turismo porque hasta entonces "cada trabajador tenía su propia llave y el horario que cada uno consideraba". Afirmó que sólo otra persona y ella podrían modificar los datos de aquellos que no habían fichado pero que "ella no lo hacía" y sostuvo resultaría "increíble" que hubiese falseado las facturas de viajes "sabiendo que se iba a controlar a posteriori".

Defendió que en cuanto a los anticipos de caja fija la cuenta la abrió la Diputación y que las reposiciones de fondos las hacía la intervención con informes, fiscalización tras la que la cuenta se pone a cero. Dijo que usaba la tarjeta asociada a la cuenta para pagar en restaurantes -por dietas de trabajadores-, sacar dinero para ir a ferias, etc. También afirmó que en algunos casos estas dietas se pagaban con talones. Negó que se hubiese quedado con ningún dinero del libramiento de 20.000 euros que fue ingresado en su cuenta, "que fue fiscalizada por la intervención", y que si faltaba "cierta cantidad por tickets que no se habían presentado, esa responsabilidad era mía y me tocaba pagar", como de hecho mantiene que hizo a través de dos transferencias. Y muy especialmente, mantuvo que el sello que llevaba su nombre no estaba en su despacho bajo llave sino en una "caja con todos los sellos en administración" por lo que "cualquiera podía acceder a ellos".