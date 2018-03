Un pregón por los gitanos, su Mayordomía y sus imágenes

Los gitanos de Vera han luchado para tener su hermandad y lo ha conseguido con su Mayordomía de San Antón, que cada vez cuenta con más fieles. Este año, celebran su segunda Semana Santa y la novedad es que su Jesús Cautivo estará acompañado de la Virgen de la Pureza hoy a las 19:30 horas. El Lunes Santo tuvo lugar el pregón, que corrió a cargo de José María Martínez de Haro.

El pregonero quiso acordarse de una persona muy especial: "Un recuerdo emocionado a mi padre; Marcos, fue refundador de la Hermandad de San Juan Evangelista y el Cristo de la Misericordia de Garrucha, Hermandad de la que fue presidente hasta su muerte. Él inculcó desde mi niñez mi devoción por la Semana Santa".

Martínez de Haro aprovechó para destacar a las imágenes de la Mayordomía de San Antón: "He de decir con emoción que, por encima de mis propias vivencias, me sublima la presencia de unos testigos de excepción, dos joyas de la imaginaria religiosa; el Cristo Cautivo que yo quiero llamar Cristo de los Gitanos porque suena de otro modo y cuyo rostro perfecto, cuya majestad en su dolor, cuya belleza humana, alcanza a explicarnos la divinidad en una plenitud desbordante. Y también esta Virgen, Maria Santísima de la Pureza cuya belleza, cuyo gesto doliente enaltece la condición de Madre no solo de todos los veratenses, sino de todo el género humano porque el dolor de madre es otra forma de dolor. Es el dolor más supremo de la creación".

Para el pregonero, es un honor formar parte de la Semana Santa de esta Mayordomía porque "se juntan varias emociones. La emoción arraigada en la fe que sostiene a millones de creyentes en todo el mundo. La emoción de una nueva Mayordomía que se abre camino desde la llama más viva del pueblo. Del pueblo trabajador y sencillo que comparte un sentido amor a la Semana Santa. Y la emoción de la comunidad gitana que pone a todo ello un especial punto de sentimiento único y propio, que lo expresa desde el corazón abriéndolo al mundo con su arte. Arte inimitable y profundo que empapa todo lo español, europeo y universal. Porque sin sentimientos, queridos amigos, no hay arte. Esta nueva Mayordomía, tiene un acento especial que se hace ver en las manifestaciones de buen gusto y sensibilidad, en la perfecta belleza de sus imágenes y en el calor humano que desprenden sus sentimientos. Es un orgullo, un gran orgullo ser pregonero de esta hermandad gitana que ya comienza a asombrar siendo la más reciente en Vera en la Comarca y en toda Andalucía".

El encargado de pronunciar el discurso señaló el gran trabajo que han realizado desde esta futura hermandad y los bueno valores que transmiten: "Cuando tantas adversidades amenazan la paz. Cuando los enfrentamientos se acercan a nosotros, que magnífico ejemplo este que hoy nos ofrece la comunidad gitana de Vera. Por cierto, la comunidad que agrupa a mayor numero de gitanos de España en proporción a los habitantes censados. Es singular por su propia cultura, por valores arraigados en tradiciones y costumbres de respeto y de fraternidad que hoy enaltecen la Semana Santa y con ello una de nuestras más sentidas y populares expresiones públicas de fe y devoción".

El pregonero quiso gritar un "olé por estos buenos gitanos de Vera. Apoyados por la Iglesia parroquial y por su Ayuntamiento. Apoyados por todos estos gitanos de noble espíritu que han ofrecido su ayuda desde la humildad y devoción para poder sostener este esfuerzo económico tan inmenso. Ellos, todos sin excepción, son autores materiales y espirituales de esta maravilla Y apoyados también por todos aquellos que compartimos con orgullo nuestra fe universal en el amor y la redención. Amor y redención. Perdón y pena, sentimientos que llevan prendidos en el alma la comunidad gitana en su propias esencias".