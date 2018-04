El caso del presunto abusador de menores de Níjar sigue abierto

La investigación en torno al presunto pederasta de Níjar sigue abierta. La Guardia Civil continúa practicando diferentes diligencias para esclarecer por completo estos presuntos hechos. Hasta el momento, son en torno a una decena las familias de menores (de 12 a 16 años) que han puesto en conocimiento de la Policía Judicial de la Guardia Civil los presuntos abusos sexuales que el monitor acusado de 30 años, un joven de 30 años residente en Níjar, habría cometido. Los casos se están estudiando, pero es posible que haya más víctimas.

El presunto autor de los hechos se daba a conocer como monitor deportivo, llegando a colaborar en alguna ocasión con las escuelas deportivas municipales. Aunque según fuentes consultadas por Diario de Almería, los niños de los que presuntamente habría abusado no están relacionados con las escuelas. No existe relación alguna entre sus presuntos actos delictivos y sus trabajos como monitor. Estos pertenecerían al entorno del acusado, del cual no ha sido posible acceder a sus iniciales debido al proceso judicial abierto.

La primera denuncia partió de Pozoblanco, punto inicial de las indagaciones policiales

El acusado ya se encuentra en prisión de forma preventiva después de que prestase declaración durante el miércoles, asistido por su abogado, ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, el mismo que instruye la causa seguida por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. El juez, una vez practicadas las diligencias correspondientes se inhibe en favor de un juzgado de Pozoblanco, en Córdoba, de donde partió la primera denuncia por parte de la familia de un menor. Esta puso en alerta a la Guardia Civil, para desarrollar posteriormente un proceso de investigación que finalmente ha acabado con el presunto pederasta en la cárcel.

Entre los motivos que la justicia ha encontrado para enviar a el presunto abusador sexual a la cárcel se encuentra material pedófilo requisado de sus dispositivos móviles e incluso existen denuncias por haberse realizado tocamientos a alguno de los menores víctimas de este suceso.