El presunto asesino de su bebé no recuerda cómo murió el niño

Atropellado y a ratos incoherente. Hicham B., el presunto maltratador acusado de matar en junio del 2016 en Níjar a su hijo de 45 días golpeándolo contra el suelo en dos ocasiones porque su mujer le daba de comer en lugar de limpiar, dice no recordar cómo se produjeron los hechos mientras su defensa, ejercida por el letrado Nabil El Meknassi, intenta demostrar que pudo sufrir algún tipo de brote psicótico o similar cuando se produjeron los hechos.

"Recuerdo al niño en el suelo, a mi pariente en el suelo (...) me decía -su pareja- que se había caído al suelo. Estaba en un globo flotando", dijo el acusado en respuesta a la acusación particular durante la primera sesión del juicio con jurado popular celebrada ayer en la Audiencia Provincial, en la que aseguró que sólo recuerda haber visto al niño ya en el suelo pero que no pensó que estuviese muerto porque ni siquiera le vio sangre en la cabeza. Dice que tuvo que ser "una acción involuntaria completamente".

Aseguró que esa mañana estuvo jugando, "entrando y saliendo" con su "angelito" y a preguntas de su letrado, relató que llevaba días sin poder dormir por el niño, que consumía "dos o tres canutos" casi a diario y que cuando ocurrieron los hechos llevaba unos 22 días haciendo ayuno con motivo del Ramadán.Negó además que maltratase a su pareja y aseveró en este sentido: "No soy una persona que maltrata, no soy de una condición de maltratar". También señaló que fue gracias a su pareja que salió de una depresión que, asegura, comenzó cuando murió su hermana y ha insistido en que ni ella ni él podían dormir porque el niño "no destetaba" al haber nacido un mes antes de la cuenta.