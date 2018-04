Los presupuestos para la provincia dan para lo justo

El ministro de Fomento fue honesto. En su reciente visita a Almería alertó sobre el presupuesto, no habría grandes inversiones en materia ferroviaria. Ahí, Íñigo de la Serna ha cumplido hasta el momento y se han concretado todos los plazos marcados en las actuaciones de la Alta Velocidad. Que existan tan solo 7,4 millones destinados a ella para este año es algo que más o menos ya estaba claro. Realmente, la buena noticia es que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 contemplen 23 millones de euros para soterrar las vías del tren a su paso por el barrio de El Puche. Una obra que, de llevarse a cabo, dejará a la capital preparada para la llegada del AVE, algo que debería producirse en 2023. De momento, lo que sí existe es planificación presupuestaria futura. En 2019, la Alta Velocidad entre Almería y Murcia tiene entre sus cálculos 146 millones para 2019, para 2020 hay 273 millones y en 2021 un total 287. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, sostiene que "estas cuentas abren además las "puertas de forma definitiva a la construcción del AVE" y ha vaticinado que 2019 será el año en el que "todo el Corredor entre Murcia y Almería estará en obras". Además, sostiene que los PGE de 2018 incluyen partidas por valor de 81 millones de euros para actuaciones en Murcia y de 7 millones de euros para adjudicaciones de obras en Almería que permitirán su inicio a finales de este año o principios de 2019.

"Es cierto que no se ha hecho lo que nos hubiera gustado a todos en el tema del AVE, pero si eso ha sido así es por la situación en la que nos dejó el gobierno del PSOE. Yo, por ejemplo, no conocía la Prima de Riesgo, pero por entonces estábamos por encima de 600", explica el presidente del Partido Popular en Almería, Gabriel Amat. "Ahora hay un compromiso y se están cumpliendo los plazos a rajatabla", añade. "Lo que no podemos hacer es lo que hacía el PSOE, que hacía presupuestos en los que prometía 500 millones de euros y al final invertía 50. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando a que la Junta haga hago por la agricultura o el turismo de Almería. En este último, se apunta a todo lo que hace Diputación".

En total, el presupuesto provincializado de la provincia de Almería es de 87,5 millones de euros, un 60 % más que el ejercicio previo, con 37 millones a cargo de empresas públicas y 50,3 de los distintos ministerios, entre los que destaca el de Fomento con más de 46 millones de euros.

Otras de las inversiones de este ministerio son, por ejemplo, los 1,5 millones destinados a la rehabilitación de la antigua estación (que se verían incrementados en otros 800.000 euros en la partida de las cuentas de 2019). Además, existe presupuesto para la prolongación de la A-92 a Almería, el tercer carril de la A-7 que une a Roquetas de Mar y la capital y la construcción de la rotonda de en el municipio de Huércal de Almería.

Para Rafael Hernando es un éxito la política de reformas impuesta por el PP desde 2012: "El año pasado dije que si se aprobaban los presupuestos se crearían en Almería 8.500 puestos de trabajo y se han creado 8.514. Si se aprueban estos, Almería ganará otros 8.000 durante este año".

Hernando sostiene que estos son unos propuestos que servirán para "superar las heridas de la crisis" y para "restaurar parte del poder adquisitivo" de los ciudadanos gracias a los "amplios acuerdos con agentes sociales" que se han alcanzado, la mejora de las pensiones y de los salarios de los funcionarios públicos.

Además, para Almería hay destinados cinco millones procedentes de las ayudas que proporciona el nuevo Plan Estatal de Vivienda, con ayudas a la compra de vivienda y alquiler para los jóvenes.

Otra buena parte de los PGE destinados a la provincia se la llevan las infraestructuras del agua, en total, más de 19 millones de euros. "Le diría a Sánchez Teruel quién fue el que nos quitó el trasvase de cuencas. Fueron ellos. Él habla de desaladoras, ¿pero quién hizo las de Carboneras, el Poniente y Almería? Y mira por donde, el PSOE hizo una desaladora, pero vinieron las inundaciones, la rambla salió y se la llevó", sostiene Gabriel Amat.

Dentro de las obras hídricas destacan los 4,5 millones para la desaladora de Carboneras. La del Bajo Almanzora, que fuera destrozada por las inundaciones, obtiene una cantidad de 5 millones de euros, dos de ellos para llevar a cabo la reparación, aunque queda por determinar si con tal cantidad es suficiente para afrontar su puesta en funcionamiento.

Dentro de las cuentas que ayer presentó el Ejecutivo se encuentran a las obras de reforma del Hospital Provincial, cofinanciadas por Fomento a través del 1,5% Cultural.

El Puerto recibe 1,6 millones de euros para actuaciones en el Poniente en actuaciones de materia de accesibilidad viaria, ferroviaria o I+D+i.

El aeropuerto de Almería, a través del Grupo Enaire, recibiría, en caso de aprobación de los presupuestos, 3,5 millones de euros para el desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea o la mejora de la cobertura de comunicaciones.