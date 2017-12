El primer huerto urbano siembra tensión vecinal en Costacabana

El primer huerto urbano que el Ayuntamiento de Almería ha proyectado en Costacabana ha cultivado una primera cosecha de tensión vecinal en el barrio contra la que está lidiando el equipo de gobierno. El Consistorio aspira a tener la conformidad del barrio, si no de todos sus residentes, al menos sí de la mayoría para empezar a preparar los terrenos escogidos y poder sembrar hortalizas en lugar de conflictos.

Desde que el pasado mes de noviembre el alcalde anunciara, en una visita a la parcela seleccionada, los planes municipales, la división en Costacabana se ha hecho patente hasta en el grupo de Whatsapp que los vecinos tienen creado para abordar los problemas del barrio. Y es que esta iniciativa, que lleva en el tintero municipal varios años, ha cobrado este carácter, pese a que, a priori, son todo bondades.

Los huertos urbanos están siendo una experiencia exitosa en múltiples ciudades andaluzas y una manera también de hacer políticas sociales ya que, además de recuperar espacios degradados, los cultivos serán otorgados a familias en paro o colectivos dedicados a fines terapéuticos o la integración de personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión.

Sobre estos planes a los vecinos de Costacabana le asaltan dos dudas principales. Por un lado, el propio solar. Una parcela de 8.000 metros cuadrados, reservada para un centro escolar -supuestamente a construir por la Junta-, y pistas deportivas, cuya instalación dependería del Ayuntamiento. Entre las diferentes opiniones, las hay que abogan por estas dotaciones. La otra cuestión en conflicto, es la gestión del huerto, agravado todo por el malestar que generó el conocimiento de los planes municipales por los medios de comunicación.

Con la intención de abonar con calma, el concejal de Agricultura, Juan José Segura, ha mantenido en los últimos quince días al menos hasta tres reuniones donde la oposición vecinal encontrado ha ido suavizándose, aunque siguen existiendo voces contrarios. "El Ayuntamiento no desiste a nada, ni tampoco hará nada en Costacabana si lo vecinos no están de acuerdo", manifiesta. Pero antes de comenzar a pensar en otro lugar del término municipal donde poder ubicar el primer huerto urbano, el edil del Partido Popular está capeando las críticas, mediante las oportunas explicaciones acerca del proyecto municipal. Para empezar -y como cuestión prioritaria-, Segura aclara que la instalación en la parcela de 8.000 metros cuadrados, situada al norte del barrio, junto a la carretera, no implica el cambio de usos del solar, que seguirá estando reservado a equipamientos sin que sea freno alguno a un futurible centro escolar y pistas deportivas la plantación de verduras y hortalizas que, por otro lado, mejorarían el aspecto actual de un solar sin provecho alguno y sin vallar.

El planteamiento municipal es, además, hacer un huerto de concepto "pionero" siendo Almería tierra abanderada en el sector agrícola en el que pueden participar los vecinos, mejorar los viales de conexión, así como el aledaño parque de Los Eucaliptos. Anoche celebra una reunión expositiva al respecto.