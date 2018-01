La prostitución emerge en la zona norte del cementerio de la capital

A la espalda del cementerio de la capital, atraídas por la oscuridad y la soledad del lugar, varias mujeres se han adueñado de una medianera junto a una señal de tráfico en la que enseñan su cuerpo para captar clientes. La prostitución ha emergido en esta zona de la capital por donde a diario discurre gran volumen de tráfico, dada la cercanía de la autovía que desemboca en este punto, la carretera que une la ciudad con Huércal de Almería y las vías que conducen hacia Carretera de Ronda y Avenida del Mediterráneo.

Las mujeres que se ganan la vida vendiendo su cuerpo parece que han empezado a recolocarse en distintos puntos de la ciudad donde hasta ahora no había prostitución. Tras la colocación de bordillos en la zona de Bayyanna, que dificultan a los vehículos pararse para hablar con las chicas o estacionar mientras consumen el servicio sexual, el mapa se ha expandido hacia otros rincones de la periferia como es las inmediaciones del cementerio de San José y Santa Adela de Almería, concretamente en la zona norte, justo en el acceso al tanatorio municipal.

Son jóvenes, que no superan la cuarentena, y supervivientes de un sistema que hace años que las vigila de reojo, pero sin llegar a acometer ningún plan contundente que las rescate de esa dura profesión y les devuelva la dignidad. Muchas incluso tienen hijos y familias que no saben a qué se dedican y cuando salen de casa por la noche dicen que van a trabajar en un bar, pero no en la calle ejerciendo la que se considera la profesión más antigua.

El Zapillo, Bayyana y la Carretera de Sierra Alhamilla eran hasta ahora las tres zonas donde se localizaba la prostitución callejera en la capital. Puntos calientes, como así los denominan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto Policía Local como Policía Nacional, en los que ejercen casi una veintena de mujeres que coinciden en el mismo horario, especialmente al caer la noche, pero también muchas a plena luz del día. A estas zonas se suma también el céntrico barrio de Artés de Arcos, donde de forma puntual otras mujeres reclaman clientes para subirlos a los pisos que regentan y donde consuman las relaciones sexuales.

La zona de la residencia de ancianos que hay al final de la Rambla Federico García Lorca, casi en la salida de la autovía del Mediterráneo, es otro de los puntos elegidos en el último año por una sola prostituta que ofrece sus servicios especialmente de día.

Este es el mapa de la prostitución callejera de la capital, cuyo control es diario por parte de la Policía Nacional. La Unidad Especializada Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional es la encargada de estudiar cada entorno para averiguar si las chicas ejercen la prostitución de forma libre o por el contrario están sometidas y obligadas por redes o bandas criminales como la que recientemente se ha desmantelado en el municipio de El Ejido.

La provincia de Almería hoy por hoy sigue siendo uno de los puntos mas "calientes" de la comunidad autónoma andaluza en lo que se refiere a la existencia de redes dedicadas a la prostitución situándose entre las primeras provincias españolas donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo de los últimos años han venido desarticulado un elevado numero de organizaciones, especialmente en clubes y locales de alterne algunos de ellos en la capital pero fundamentalmente en las comarcas de Poniente.

Hace apenas quince días que la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres que captaba en Rusia y Ucrania a través de redes sociales en las que publicitaban ofertas de trabajo para el sector de la hostelería. Las traían con falsas promesa de trabajo y adquirían importantes deudas por el viaje, los visados y las multas económicas que iban sumando cada vez que hacían algo que a los explotadores no les gustaba. Más de 300 mujeres han sido traficadas por esta red desde el año 2014 que la Policía desmanteló parte de la organización criminal, según la Comisaría.