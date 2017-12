¿Quién puede hacer daño a un menor?

Aún esta muy fresca en la memoria de los almerienses el atroz crimen de la pequeña Miriam de 16 meses que fue raptada y asesinada el 28 de diciembre de 2012 después que Jonathan Moya González le asestase un fuerte golpe y cuyo cuerpo sin vida se halló en el fondo de una balsa de riego en medio de un almendral en Abrucena. Por desgracia ha habido anteriormente otros casos como los del pequeño Bernardo González trágico protagonista del crimen de Gádor, la pequeña Estefanía Úbeda la niña de Los Molinos hallada muerta en las instalaciones del Ingenio o la pequeña de siete años, Montse Fajardo cuyo cadáver halló la Policía dentro de una caja de cartón en el barrio de Piedras Redondas.

Desde aquí queremos ayudar en la medida en que sea posible en salvaguardar la seguridad de los menores. En cuanto un niño empieza a hablar se le puede enseñar unas normas básicas para garantizar su seguridad. Ante una desaparición de un niño lo primero y más difícil, pero fundamental es mantener la calma. Esto permitirá organizar la búsqueda. Una vez que se hayan asegurado de que realmente ha desaparecido, haga la denuncia policial de inmediato. Las primeras horas son vitales para recuperar a un niño. Recuerde que los pedófilos y pederastas no buscan llamar la atención y si un niño/a no reacciona como ellos esperan posponen su acción o buscan otro objetivo.

Estas son las normas básicas que los niños deben conocer y sí ya saben leer, es recomendable que lean esta página:

1º. Si estás en un lugar público y te separas de tus padres, no empieces a dar vueltas buscándolos.

2º. No debes nunca meterte en un coche o ir con alguien sin que tus padres te hayan autorizado.

3º. Si alguien te sigue a pie o en coche aléjate de ellos. No necesitas acercarte al coche para hablar con ellos. Si salen del coche vete.

4º. Si alguien te llama desde un coche para preguntarte algo no debes acercarte para hablar con ellos.

5º. No hagas caso si alguien te pide que le ayudes a buscar a su perrito que se le ha perdido o alguien que te dice que tus padres están en apuros y que él te llevara adónde están ellos

6º. Si alguien te fuerza a ir a algún sitio trata de huir y grita: ¡Este hombre/mujer me quiere llevar!" o "¡Este hombre/mujer no es mi madre /padre!".

7º. Ve siempre con alguien, procura no ir solo. No te quedes jugando sólo en la calle o en el parque, puedes hacerlo mejor en casa.

8º. Pide permiso a tus padres para salir del jardín o de la zona de juego en la que estés. No debes salir sin que tus padres sepan donde vas.

9º. Si tus padres no van a ir a buscarte debes tener con ellos una contraseña para identificar a la persona que va a ir a buscarte: una palabra que esa persona debe decirte para que tu sepas que es cierto que le envían tus padres. En el 50% de las violaciones a menores el agresor era conocido y formaba parte del entorno familiar o de amistades de los padres

10º. Nunca hagas auto-stop.

11º. Si algún adulto te pide que le guardes un secreto díselo a tus padres o a tu profesor.

12º. No aceptes nunca regalos de otra persona si no tienes el permiso de tus padres. Pide permiso y comunícaselo siempre a ellos.

3º. Si alguien te quiere hacer una foto di siempre NO y díselo a tus padres o profesor.

14º. No dejes a nadie que te toque. Tu cuerpo es especial y privado.

15º. Tienes que decir con fuerza no cuando alguien trate de llevarte por la fuerza a algún sitio o te haga sentir incómodo.

SEGURIDAD INFANTIL

-Comunique a los representantes del centro escolar, qué persona es la autorizada para recoger a su hijo.

-Alertar a los representantes del centro que por ningún motivo sus hijos sean recogidos en horas de clase.

-Aleccionar a su hijo para que no se deje sorprender en la entrada, o salida del colegio, por extraños, no acepte golosinas, paquetes ni encargos.

-Educarlos para que rechacen invitaciones de desconocidos o acompañarles con el pretexto de subir en vehículos

-Cuando los menores se desplacen al colegio o al retorno a pie que no lo hagan solos, sino acompañados por otras personas conocidas o compañeros de colegio.

-Enseñe a que sus hijos seleccionen a sus amistades y les comuniquen a sus padres sobre su procedencia, empleo, familia de origen.

-Que no proporcionen información sobre el lugar de trabajo de sus padres, domicilio, teléfonos, etc.

-Enséñeles a memorizar su nombre, dirección y el número de la policía. El 091, 092 o 062

-Prepare a su hijo para que lo llame a Ud. o un vecino de confianza en cuanto llegue casa.

-Indíquele que nunca debe entrar en la casa si encuentra una puerta abierta o ventanas rotas.

-Prepare a su hijo para abrir los cerrojos de las puertas y ventanas de la casa y cerrarlos cuando se encuentre solo.

-Enséñele a no ir a la casa de nadie sin permiso de sus padres.

-Prepárelos para que eviten jugar o caminar por la calle o jugar solos y que si alguien lo sigue, ya sea a pie o en coche, deben correr hacia el lugar público más cercano o a la casa de algún vecino.

-Que siempre comuniquen, si les sucedió algo que los hizo sentirse incómodos o asustados mientras no estaba con ustedes. Dígale que no debe tener secretos de este tipo con sus padres o familiares.

-Inculcarles que en caso de perderse lo mejor es que se queden parados donde se han extraviado.

-Educar a los pequeños para que tengan cuidado con los objetos extraños que pueden encontrar abandonados.

-Una estrecha relación entre padres e hijos desarrolla la confianza en si mismos, el amor propio y ciertas habilidades, que los protegen contra cualquier acto criminal.

-A los más pequeños acompañarlos hasta que entren en los colegios o se hayan hecho cargo de ellos los profesores o personas responsables del centro. Recuerde que un elevado caso de niños desaparecidos se produce en el trayecto de la casa a la escuela.

QUE HACER CUANDO UN NIÑO DESAPARECE

-Asegúrese de tener una foto actualizada (de no mas de seis meses atrás), de cada uno de sus niños, que sea nítida, en colores y en la que aparezca de frente y perfil . Recuerde que si la foto es muy pequeña, o el niño forma parte de un grupo grande de personas, se hará necesario ampliarla y esto hace que pierda definición.

-Aporte todos los detalles que puedan ayudar en su búsqueda, como: edad, estatura, peso, color de ojos, cabello, cualquier seña particular (lunares, cicatrices, etc.), vestimenta en el momento de la desaparición, etc.

-También informe sobre cualquier problema médico y si toma alguna medicación específica.

-Si alguien lo ha llevado o el niño se oculta a propósito, es probable que trate de alterar su apariencia, en ese caso tener un registro de sus huellas digitales resulta de gran ayuda. Como norma de seguridad, en muchos hospitales y clínicas se toman las huellas de los recién nacidos, tanto de sus manos como de sus pies

-Conozca a los amigos de sus hijos, trate de tener la dirección y teléfono de aquellos con quienes juega habitualmente.

-Asegúrese de que sus hijos sepan a quien llamar si se extravían: Por ejemplo, si están en un lugar público, no deben dirigirse a cualquier persona por ayuda, lo aconsejable es que busquen a alguien del personal de seguridad o una cajera.

-Las estadísticas indican que siempre hay menos peligro cuando se recurre a una mujer.

-Si están en la vía pública o un lugar concurrido y alguien trata de llevarlos, que griten pidiendo ayuda.

-Si saben hablar por teléfono, deben conocer su número telefónico o de algún familiar.

-Para saber si existe la posibilidad de que su hijo huya del hogar, escuche con atención lo que dice, si menciona la idea de irse de casa cuando algo no le gusta, tal vez lo esté pensando realmente.

-Si comienza a ocultar cosas y guardar secretos o se aleja de sus viejos amigos y comienzan a frecuentar a otros nuevos que no quiere llevar a su casa, recuerde que los niños son muy influenciables por personas que demuestren interés en ellos, y su

falta de experiencia puede exponerlos a engaños.

-Trate de acercarse más a ellos y hable francamente de los peligros de abandonar el hogar, sin hacer acusaciones directas sobre sus nuevos amigos.

-Si alguna vez se fue de casa y volvió por decisión propia o porque lo encontraron, ¿está seguro de que las condiciones que lo llevaron a hacerlo se han corregido?. Si no es así, es recomendable que la familia busque ayuda profesional, pues de lo contrario puede que la próxima vez que se vaya no vuelva.