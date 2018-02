¿Quién informa al PSOE?

El turno de ruego y preguntas de las sesiones plenarias de carácter ordinario es una puerta de acceso a la gestión de un ayuntamiento, pero la herramienta esencial sobre la que los partidos de la oposición sustentan en buena parte el control sobre la gestión del equipo de gobierno es el acceso directo a la información sobre la misma. A lo largo de 2017, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Partido Popular un total de 174 expedientes, peticiones de información que solo han tenido respuesta en nueve ocasiones dentro de los plazos legalmente establecidos. Son cinco días, que la mayoría de los concejales de Ramón Fernández-Pacheco, a tenor de los datos facilitados por el propio PSOE, se vienen saltando a la torera.

En este 95% de no información también están incluidas las cuestiones que en Pleno han planteado los socialistas y, que según establece el Reglamento Orgánico, deben ser contestadas antes de que transcurran esos cinco días desde el registro de las mismas. Al PSOE no le queda más remedio que esperar, repetir preguntas, recordando en sus intervenciones que ya fueron planteadas hace un mes, dos meses o un año, o acudir directamente a los despachos a reclamar tal o cual expediente. En la actualidad, hasta 34 peticiones correspondientes a 2017 siguen sin responder. De hecho, las hay también pendientes desde 2016 como las relativas a las gestión del Centro Municipal Zoosanitario, inmerso en su momento en robos y polémicas por el sacrificio de perros potencialmente peligrosos. Hay otros asuntos destacados en la cartera de 2017 que aguardan respuesta como el consorcio de la Orquesta Ciudad de Almería, "petición -apunta el PSOE- reiterada en varias ocasiones, lo que nos hace sospechar que, directamente, no existe el documento aunque se anunciara públicamente", el impacto económico de la remodelación de la Plaza Vieja con la retirada incluida del Monumento a Los Coloraos, la solicitud fantasma de la playa para perros -la Junta negó haber recibido la misma-, el número de árboles retirados, replantados y que han podido sobrevivir, los planes de dinamización de los mercados o hasta otra cuestión de la que tampoco se informa a los medios de comunicación como es la copia de la cesión de la titularidad del cementerio inglés al Ayuntamiento de Almería.

Las peticiones de información, atendidas y no atendidas, forman parte del balance de actividad que el Grupo Municipal del PSOE ha hecho llegar a los militantes socialistas en el que da cuenta a los mismos del trabajo desempeñado mes a mes con las visitas diarias a los barrios , las demandas y propuestas de mejora planteadas al equipo de gobierno, las denuncias a través de los medios de comunicación o las mociones plenarias. Llama la atención este último apartado. Los socialistas presentaron durante el pasado año 62 iniciativas plenarias, de las cuales 54 fueron aprobadas, pero solo 3 han sido ejecutadas, mientras que en 6 el PSOE señala que ha habido "avances" y en ocho, el Ayuntamiento no comunica si ha instado o no a otras administraciones a poner en práctica el asunto en cuestión requerido.