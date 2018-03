Sin rastro de Gabriel, la UCO se suma a la investigación

Nada se sabe de Gabriel Cruz. El niño de 8 años desaparecido la tarde del pasado martes en Las Hortichuelas sigue sin aparecer a pesar de los múltiples esfuerzos efectuados por un ingente dispositivo de búsqueda que no ha dejado de actuar pese al temporal que azotó ayer esta barriada nijareña. Una nueva puerta se abre ahora para la familia del pequeño, ya que especialistas en desapariciones de personas de la Unidad Central Operativa (UCO) se han sumado a la investigación. Se trata del grupo de la Guardia Civil que descubrió el cadáver de la desaparecida Diana Quer el pasado 31 de diciembre y que desde este jueves intentar averiguar qué ha ocurrido en Las Hortichuelas, según explicó en Madrid el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien dijo estar "sobrecogido" por el caso.

Su ayuda y participación será bien estimada por los progenitores del niño pues por el momento todos los trabajos realizados se han saldado con un resultado negativo. A excepción de la UCO, los medios que hay sobre el terreno son prácticamente los mismos que ya se conocían pero con una importante excpeción: "Los dispositivos y los medios con los que contamos son los mismos que ayer. A diferencia del helicóptero, que por la climatología no nos iba a ayudar mucho y lo hemos descartado de momento", indicaba a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado el portavoz de la Comandancia de Almería, David Domínguez.

Padres y vecinos tienen claro que el niño ha sufrido una desaparición forzosa, que no se trata de algo accidental. Pese a ello, Domínguez ha insistido en que el Instituto Armado trabaja en "todas las hipótesis" y no descarta nada "porque como no tenemos indicios a ciencia cierta de lo que haya podido pasar, no queremos cerrar ninguna posibilidad". Claro que el trabajo en la sierra es sólo parte porque de forma simultánea se lleva a cabo una investigación sobre la que pesa el secreto de sumario, que tampoco ha fructificado por el momento, y en la que el papel de la UCO puede ser muy destacado.

El guardia civil sí que indicó que el dispositivo partió desde el mismo punto de la desaparición y a partir de ahí durante el miércoles se fue ampliando hasta los 800 metros a la redonda. Un límite que ahora llegará a los dos kilómetros y que ha hecho preciso revisar zonas ya peinadas. Además, se ha realizado una búsqueda puntual en puntos singulares como pozos, cortijos, casas abandonadas y pasos de agua, sin que en ningún caso se haya conseguido resultado alguno hasta el momento. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), los buzos de la Guardia Civil, también habría realizado comprobaciones en algunos de estos pozos.

Las estimaciones del 112 de Andalucía señalan que unas 500 personas entre personal de emergencias y voluntarios participaron ayer en mayor o menor medida en un dispositivo que se suspendió a última hora de la tarde al caer la luz del sol ante la imposibilidad de proseguir las labores de rastreo. Guardia Civil, Emergencias Andalucía Policía Local, agrupaciones de Protección Civil de Berja, Albox, Níjar, Laujar, Canjáyar, Garrucha, Mojácar, Vícar, Carboneras, Uleila del Campo, Huércal Overa y Diputación de Almería, Bomberos del Levante, del Poniente, y de Almería; Cruz Roja, Infoca, Agentes de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Nijar y voluntarios particulares... todos ellos han hecho acto de presencia en Las Hortichuelas.

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, que a lo largo del día ha visitado en varias ocasiones a la familia de Gabriel, ha expresado su deseo de que "todo este trabajo que se está haciendo tenga resultado". "Hay dos líneas de investigación, ojalá tenga el resultado que todos queremos", ha añadido sobre este "suceso muy negativo, extraño, de incertidumbre y que nadie quiere que suceda en el ámbito familiar ni en ningún pueblo".

Por cierto, esas "dos líneas de actuación" también han sido apuntadas por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Por un lado, el dispositivo de búsqueda, de otro lado, la Policía Judicial de la Guardia Civil lleva a cabo la investigación para analizar las circunstancias y se barajan diferentes hipótesis, de las que "no descartamos ninguna". Sanz ha explicado que hay abiertas varias investigaciones con el fin de ayudar a resolver "este importante hecho que tiene impactado a la sociedad". "Trabajamos al máximo nivel para dar a la familia resultados satisfactorios", ha confiado el delegado.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que que el Gobierno autonómico ha ofrecido medios de Protección Civil y Emergencias al dispositivo. "He podido escuchar a la madre esta mañana y es desgarrador. Esto no tiene consuelo ni sosiego", ha dicho Díaz, quien desea que el niño "aparezca bien, con vida y en buenas condiciones, y lo antes posible". No ha sido la única, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha destacado los esfuerzos del dispositivo. "Espero que la Guardia Civil y todos los que la están ayudando puedan resolver pronto esto y espero y deseo fervientemente que ese niño vuelva pronto con sus padres", dijo.

Pero las muestras de cariño no sólo han llegado desde las instancias políticas. Juan José Cortés, el padre de Mariluz, la menor asesinada hace diez años en Huelva, acudió ayer a Las Hortichuelas para trasladar todo su "apoyo y experiencia" a la familia de Gabriel. "He querido mostrarles todo mi y apoyo y toda mi experiencia en lo que viví", dijo Cortés en declaraciones a Efe, que ha subrayado que "me he visto en la obligación de venir, no podía ver a esta familia sufriendo". Cortés indicó que Ángel Cruz (padre del menor) y él han podido conversar y que sin pretender interferir en la investigación "la sensación que le queda a todos los que han venido al lugar es que la desaparición ha sido algo en contra de su voluntad (la del menor)".

"Hasta que no haya una pista fiable no se puede afirmar o confirmar nada pero todo apunta a que haya podido ser eso", añadió.

La desaparición de Gabriel tiene dos grandes enemigos no obstante. Uno de ellos es la carrera contrarreloj para dar con él. El otro, las numerosas mentiras difundidas a través de las redes sociales. Tanto es así que el propio ministro Zoido tuvo que recordar que en estos casos hay que ser "muy cuidadoso y no difundir bulos". Una idea en la que también se ha incidido desde Almería, en este caso por parte del portavoz de la Comandancia, quien señaló que "a lo largo de toda la jornada de ayer (el miércoles) y de las primeras horas de la jornada de hoy (jueves), hemos visto que desgraciadamente por redes sociales y en grupos de Whatsapp se van emitiendo bulos e informaciones incorrectas que no nos ayudan en nada en el dispositivo de búsqueda y provocan un daño mayor a la familia".