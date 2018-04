La rebaja del IRPF para 61.000 almerienses, cuestión de 'aprobado'

Los diputados nacionales del PP de Almería Juan José Matarí y Carmen Navarro, y la senadora Maribel Sánchez, han pedido "responsabilidad" a los socialistas, especialmente a los diputados por Almería, no ya para que aprueben los Presupuestos sin más, sino para que al menos dialoguen, negocien y propongan, porque lo que está claro según Matarí es que "el no es no de Pedro Sánchez perjudica a muchos almerienses".

El diputado popular explica que la actitud de los socialistas perjudica a "los 61.305 almerienses que pueden ver reducido lo que pagan por IRPF; a los 75.000 pensionistas que pueden ver su pensión mejorada por encima del IPC; a los miles de empleados públicos que ven como estos presupuestos recogen la subida de salarios pactada entre el Ministerio y los sindicatos (el 8% en tres años); a los cientos de policías y guardias civiles que ven como estos presupuestos incluyen 600 millones de euros para iniciar la equiparación de sus salarios; a muchos jóvenes almerienses que se pueden beneficiar de la cifra más alta para becas recogida nunca en ningún presupuesto (1.450 millones de euros, 282 más que en 2011); y también a muchos ciudadanos que podrían ver mejorada su atención sanitaria, la educación de sus hijos o los servicios sociales porque se contemplan también 4.000 millones de euros para estas políticas de las Comunidades Autónomas".

El diputado popular ha señalado que aunque lo más mediático en los PGE son las inversiones, hay medidas que repercuten directa e indirectamente en muchos de los ciudadanos de la provincia. En este sentido ha explicado que el proyecto de Ley de PGE para el 2018 introduce rebajas en el Impuesto sobre la Renta de la que pueden beneficiarse según datos del propio Ministerio de Hacienda más de 61.000 almerienses que pueden ahorrarse más de 400 euros de media cada uno de ellos.