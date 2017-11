La 'receta' de los veterinarios para prevenir toxiinfecciones alimentarias

Los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos 2 millones de personas al año. Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, se suman también a esta labor por la "Inocuidad de los Alimentos" y ofrece una serie de consejos para prevenir numerosas toxiinfecciones alimentarias. "Un simple gesto en la cocina puede marcar la diferencia entre un alimento inocuo y otro contaminado", explica el veterinario y bromatólogo Ángel Caracuel. En esta línea, Caracuel nos informa sobre los 10 errores más frecuentes que los ciudadanos cometemos en la cocina y que puede tener consecuencias para la salud: 1. Descongelar sobre la encimera a temperatura ambiente. La descongelación segura debe realizarse bajo refrigeración. 2. Guardar juntos alimentos crudos y cocinados. En la nevera, el intentar optimizar el espacio puede provocar que los alimentos crudos y cocinados, 'se toquen' y se contaminen. Es la contaminación cruzada. 3. Pollo poco hecho o preparaciones con huevo sin cuajar. Un alimento en el que no se haya alcanzado temperatura de 70ºC puede contener microorganismos capaces de provocar una toxiinfección. 4. Servir la tortilla en el mismo plato en el que se le dio la vuelta. En este plato quedan restos de huevo crudo que pueden recontaminar la tortilla. 5. Preparar mayonesa o ensaladilla rusa con antelación. Es fundamental reducir el tiempo entre la elaboración y el consumo. 6. Cocinar en etapas. Cuando se marca el plato sin terminarlo hasta unas horas después o al día siguiente debe tomarse especial precaución ya que este cocinado parcial puede potenciar un desarrollo microbiológico. 7. Dejar que los alimentos se enfríen durante mucho tiempo antes de refrigerarlos. No deben dejarse a temperatura ambiente más de dos horas antes de refrigerarlos. 8. Dejar alimentos ya preparados o sobras de un día para otro a temperatura ambiente. 9. Probar alimentos para ver si 'todavía están buenos'. Los microorganismos que causan toxiinfecciones alimentarias no son alterantes y pasan desapercibidos. 10.No lavarse las manos antes de manipular alimentos. Los microorganismos pueden contaminar los productos.