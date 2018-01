La recuperación del patrimonio

En los últimos meses se ha producido un incremento del interés ciudadano por la conservación del Patrimonio Histórico. Las redes sociales y la publicación en estas de fotos con el estado de estos edificios contando su historia y su valor han ayudado a que, en algunos casos, gracias a la movilización ciudadana se haya evitado una demolición inminente. Lamentablemente en otras ocasiones ha sido demasiado tarde para salvar algunos edificios que formaban parte de nuestra historia e identidad.

Las administraciones no tienen interés alguno en la conservación de estos edificios, y en muchos casos llegan a estar en condiciones ruinosas que obligan derribarlas. Hoy voy a hablar de una casa que aún se conserva y que gracias a la iniciativa privada se va a mantener y recuperar, tanto su fachada como la mayor parte de su interior: El primer edificio que se construyó para la Caja de Ahorros en la Plaza de Marín.

¿Cuál es la historia de este precioso edificio? Retrocedamos 117 años. El Monte de Piedad y Caja de Ahorros fue fundado en el año 1900 en Almería gracias a la generosidad de Francisca Giménez Delgado, nacida en Almería, en el número 2 de la Plaza de Marín. En abril de 1876 cuando el obispo D. José María Orberá y Carrión llegó a Almería se dedicó a realizar obras de caridad. Estableció la primera casa de las Siervas de María y ministras de los Enfermos y el Asilo de Ancianos Desamparados. Sus recursos eran escasos para solucionar todos los problemas de la ciudad y es por ello que decide buscar quien le ayude y entre otros encuentra a doña Francisca, nacida en 1809 en Almería y residente en Barcelona. D.ª Francisca decide colaborar con Orberá en la fundación del Monte de Piedad, con el fin de ayudar a los más pobres a evitar los excesos de intereses a los que eran sometidos por parte de los prestamistas de la época. La fundación e historia de esta institución en Almería merece un relato más extenso, por lo que vamos a centrarnos en la vivienda que aún se conserva y su relación con el Monte de Piedad y su fundación.

Al cabo de unos tres o cuatro años de actividad el crecimiento del Monte de Piedad provocó que el edificio fundacional, la antigua casa de la Plaza de Marín , se quedara pequeña por lo que se decidió buscar un inmueble para instalar solamente la Caja de Ahorros. La búsqueda de este inmueble no fue sencilla. El primer candidato para la nueva sede fue el antiguo y desaparecido Colegio de Jesús, fundado por Navarro Darás, edificio que se encontraba donde está actualmente el edificio de correos de la calle Dr. Gómez Ulla junto a la Plaza Juan Cassinello. Se creó una comisión formada por los consejeros López Guillén, Fernández Palacios, Manzano, López Rull, Vivas Pérez y Cassinello. El edificio se valoró en 200.000 Ptas. y a pesar de las facilidades que ofrecía el Sr. Navarro, no se llegó a un acuerdo. A partir de ese momento se contemplan otras opciones: la casa de la Marquesa de Cabra, el "Parador del Príncipe", los juzgados de la calle Real, la de Jover en la calle infantas, el Colegio de las Puras, y otras. Todas estas opciones fueron desechadas y se tomó la decisión de construir una nueva.

En abril de 1909 se compra unas casas en la Calle Hermosura (hoy Navarro Darás) esquina con la de Covadonga, se derriban y en su solar se construye el edificio que hoy aún se conserva. He de reconocer que no ha sido nada fácil encontrar el documento que habla de ello, el plano y la solicitud para construirlo. En el libro de Emilio Ángel Villanueva hace referencia al edificio, pero en mi investigación en prensa y documentación de la época había cosas que no me cuadraban. Villanueva describe el edificio como "construido en 1900, según inscripción en la fachada", primer error, ya que la fecha de la placa de la fachada hace referencia a la fundación del Monte de Piedad y no a la de la construcción del edificio. También dice: "Su estilo resulta ajeno al desenvolvimiento arquitectónico almeriense de aquella época, lo que hace pensar en un arquitecto o constructor foráneo", segundo error ya que el arquitecto fue Trinidad Cuartara, al igual que el edificio del Colegio de Jesús. Los documentos que lo demuestran los encontré en el Archivo Municipal, después de leer muchísima prensa antigua e ir tomando anotaciones y pistas que me llevaban de un documento a otro hasta que, junto a la inestimable ayuda de Francisca Papis, del Archivo Municipal, que siguió las pistas que le facilité, apareció el documento en cuestión.

Navarro Darás como gerente del Monte de Piedad solicita el 17 de Abril de 1909 permiso para construir el nuevo edificio. El plano lo realizó Trinidad Cuartara como arquitecto. El nuevo edificio se inauguró el 19 de marzo de 1911 y fue bendecido por el obispo Vicente Casanova. En el diario La Independencia de la época describe el nuevo edificio como lujoso, amplio, con un depósito para máquinas de coser en el piso bajo y una espléndida sala para subastas. En el piso principal estaba el salón para celebrar las Juntas del Consejo y las oficinas de la Caja de Ahorros.

El edificio prácticamente no ha cambiado desde su construcción y recientemente ha sido adquirido por la empresa Estudio Lux. Esta empresa, amante de los edificios históricos y la conservación de los mismos va a realizar una reforma interior con el fin de adaptarla para viviendas, conservando el exterior, la escalera interior, suelos y ventanas y una magnifica vidriera de dos cuerpos con el escudo de Almería que se conserva desde su construcción en lo que fue el salón de juntas. El edificio estuvo habitado por propietarios particulares, y posteriormente ha sufrido algunos actos de ocupación ilegal y algún pequeño destrozo.

Si no existieran iniciativas privadas de este tipo seguramente el edificio habría sido derribado, modificado, o lo que es peor "modernizado" a pesar de estar catalogado con un nivel de protección 2. Conocer la historia de nuestro patrimonio es fundamental para garantizar su conservación y despertar el interés del ciudadano y sobre todo de las instituciones que deben conservarlo.

Lamentablemente el interés de estas es nulo en estas cuestiones y les interesa más construir un nuevo edificio, aún rompiendo la estética del casco histórico, que restaurar estos otros, magníficos, con un alto valor patrimonial y necesitados de conservación y uso que darían mucho más belleza a un casco histórico falto de identidad y lleno de pastiches más que cuestionables y en muchos casos innecesarios. Gracias a Estudio lux, Eduardo Fernández Flores arquitecto director de este proyecto y a Luis Miguel Santiago Molina por mostrarme el interior del edifico y por el interés y magnífico trabajo que están realizando con mucho esfuerzo para adquirir y recuperar este tipo de edificios. Me consta que habrá otros muchos después de este. Gracias a Francisca Papis por su tesón y profesionalidad a la hora de localizar el documento en el archivo.