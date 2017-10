Cinco mil regantes claman para que funcione ya la desaladora de la vergüenza

La Mesa del Agua de Almería logró este lunes su mayor logro hasta la fecha, unir a cinco mil regantes frente a la desaladora de la "vergüenza" de Villaricos, la misma que lleva sin funcionar desde 2012 por los daños de una riada y que además se encuentra en el ojo del huracán por la causa judicial contra Acuamed. Una concentración en la que se dieron la mano regantes, empresas de comercialización de frutas y hortalizas, agencias de transporte internacional por carretera y alcaldes de la comarca del Almanzora, junto a representantes del sector de la Comunidad Valenciana y Murcia.

Y la voz de ellos sono alta y clara: Quieren que la desaladora funcione y que lo haga ya. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados, el Almanzora se ha quedado sin trasvases por culpa de la sequía pero esta desaladora no tiene nada que ver con eso, no funciona porque en cinco años el Gobierno no ha tenido tiempo de venir a arreglarla y ahora estamos en una situación lamentable que podríamos sobrellevar si esta desaladora estuviera produciendo los 15 Hm2 para los que fue construida", dijo ayer José Antonio Fernández, presidente de FERAL y portavoz de la Mesa del Agua de Almería.

Horas después de que comenzase un corte en el riego de 24.000 hectáreas de la comarca en apoyo a esta concentración, autobuses, coches y tractores llegaban a la desaladora para secundar las reclamaciones que, entre otros, realizó Fernández. "Exigimos que se arregle de inmediato porque es una vergüenza la cantidad de millones que se invirtieron en construirla y que no han servido para nada. Si no la arreglan, queremos una cuánto antes", dijo el portavoz, quien recordó que ya existe un proyecto para desarrollar unas instalaciones nuevas que generen 30 Hm3 de agua con la ayuda de la Junta de Andalucía. "Los regantes del Almanzora están dispuestos a poner dinero si se hace ya", sostuvo.

Mostró su hartazgo con las promesas incumplidas" que, expuso, crean "incertidumbres que sólo traen problemas y asustan a los clientes". "Hay que proteger a los regantes del Almanzora y de la provincia. Sin agua no hay agricultura y sin agricultura toda la provincia de Almería se va a la ruina", apostilló, advirtiendo a los políticos almerienses que "no lo olviden, sobre todo cuando vengan a pedir el voto". En España hay agua suficiente para todos pero está mal repartida" afirmó Fernández, quien mantuvo que "al parecer son las eléctricas dejan embalses vacíos para producir kilowatios baratos y el Gobierno no hace nada para impedirlo" mientras en Almería "se está pagando agua de riego más cara de toda España". La Mesa del Agua ha recordado además las actuaciones prioritarias en materia de agua para la provincia de Almería: finalización de la 'Autovía del Agua', reutilización de aguas depuradas, ampliación de la desaladora de Carboneras, recuperación de la desaladora de Rambla Morales, construcción de una desalobradora en la Balsa del Sapo, ampliación de la desaladora de Balerma, regularización de los derechos de riego, plan de consolidación de riegos y puesta en marcha de juntas centrales de usuarios en las masas de agua sobreexplotadas. "Pedimos a las administraciones lo que nos deben, lo que es nuestro", manifestó el presidente de Asempal, José Cano.

Por su parte, Javier Serrano, presidente de Aguas del Almanzora (sociedad que gestiona el Trasvase Negratín-Almanzora), incidió en su intervención la necesidad de construir una nueva desaladora en la comarca porque ante la negativa del Gobierno a autorizar nuevos trasvases es necesario a apostar por la desalación, aunque el elevado precio del agua desalada "restará competitividad a la agricultura almeriense si no se abarata, algo que puede conseguirse mediante la implantación de las energías renovables en los procesos de desalación".

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, aseguró que los empresarios de Alicante y Almería "no lo han hecho mal (...), aquí no ha fallado ni el empresariado ni los trabajadores, sino los políticos". "Esto ha sido la mayor estafa electoral que se ha producido en el Levante, nos han engañado miserablemente (...) la sequía más injusta es la de ideas e infraestructuras", sostuvo.

El presidente de la Junta General de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, José Manuel Andújar, dijo que en España "se están tirando entre 45.000 y 55.000 Hm3 de agua". "Desde las tierras valencianas a Almería necesitamos 1.000 Hm3, lo que es una taza de café para lo que se tira, no es que falte agua, es que está mal repartida", ha defendido. Fernando Rubio, Presidente de la Junta Central de Usuarios del valle del Almanzora, defendió que la situación en el Almanzora es "crítica, gravísima" y que un 25% de las plantaciones y cuatro millones de árboles están en riesgo mientras las "eléctricas están desangrando nuestros embalses para hacer kilowatios baratos y venderlos caros a los resgantes".

Francisco Vargas, presidente de Asaja Almería, Juan Francisco Sánchez en nombre de COAG Almería y Francisco Iglesias, de UPA Almería, mostraron también su apoyo a la reivindicación de los regantes del Almanzora y criticaron la situación en la que han colocado los políticos al sector provincial y con una desaladora que, según Iglesias, "parece hecha por Pepe Gotera y Otilio".