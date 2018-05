"Mi relación con la gastronomía es excelente"

Sabiduría Popular

Hoy a Mesa y Mantel, coincidiendo con el XXV Aniversario de la Universidad de Almería, comparte el Pan y el Vino, con el Rector, en unas efemérides auténticamente históricas para Almería.

Perfil.Nace un 1 de Marzo 1965 ( Efemérides: Declarado Año Internacional de la Cooperación por las Naciones Unidas-) en la calle Mariposa, calle pequeña, que desemboca en la calle del Ancla, donde había un cine conocido como el "Jurelico", en el Barrio de Pescadería. Con 1 año y medio nos mudamos en el edificio por encima de las Bodegas Montenegro, donde viví hasta los 30 años. Es el tercero de 4 hermanos. La primera hembra y resto varones. Mi infancia fue mi feliz, por mis padres, familia y entorno, hasta los 14 años., cuando fallece mi padre y mi madre se hace cargo de la familia, realizando un gran esfuerzo, para sacarnos hacia adelante. Estudio en el Colegio Obispo Diego Ventaja. Su pasión fue el futbol y llego a fichar por el Pavía (Alevines Infantil). Me cuenta anécdotas muy simpáticas, relacionadas con la etapa del futbol.

¿Dígame que personas han influenciado más en su vida ?

Fundamentalmente mi madre. Tuvo que tomar el timón de la casa, tras el fallecimiento de mi padre. De un carácter muy fuerte y una gran inteligencia natural. MATEMATICAS.

¿Cuando, como y donde nace su amor hacia las matemáticas?.

Nace muy joven, desde primero de EGB, un auténtico amor interesado, ya que era la que menos tenía que estudiar. Las matemáticas me divertían y en el propio colegio, daba clases particulares a compañeros de cursos menores. También ayudaba a la economía familia, que ese momento era muy importante.

El matemático se define fundamentalmente como: 1. Analista riguroso. 2. Poder resolver problemas que previamente no se hayan planteado. ¿Se siente identificado con estas premisas?

Sin duda, en todo buen matemático el análisis de todas las situaciones que se puedan dar, es vital, así como estudiar los factores que implican una estrategia. Pero debo de destacar de manera especial, el placer que depara el resolver el problema matemático. Ahora bien, no es lo mismo que el cálculo mental, cuya base es la memoria, son dos cosas diferentes. En mi caso el calculo mental, no es mi fuerte.

P.¿ Esas dos cualidades de análisis y resolver los problemas, se trasladan a la vida cotidiana?.

R. Sin lugar a dudas, aunque a veces no complica la vida, con el esfuerzo mental, que conlleva. Le pongo un ejemplo con el lavavajillas, de suerte que cuando lo utilizo, siempre opto por optimizar los recursos, colocación de los platos, ahorro de agua, etc… -

P. Sr. Rector le voy a enunciar los 10 mandamientos de las matemáticas. ¿Analícelos e indique los 3 más emblemáticos para usted ? 1. No dividaras por cero. 2. Respetarás el orden y jerarquía de las operaciones 3. Harás en un miembro de la ecuación lo mismo que en el otro. 4. No sumarás, ni restarás fracciones con distinto denominador 5. No simplificarás una fracción cancelando términos sumándose en el numerador con términos sumándose en el numerador 6. No desarrollarás la raíz de la suma como la suma de las raíces, ni la potencia de una suma como la suma de las potencias.7. Simplificarás antes, durante y después de las operaciones.8. Comprobarás que los resultados son razonables y responden a las cuestiones propuestas. 9. No responderás nunca en base a creencias sino a argumentos razonados.10. No dejarás tu estudio, tus dudas y tu trabajo para los días antes del examen-

Que les parecen los 10 Mandamientos -

Muy adecuado. Me identifico.

¿ Con cual de los 3, está más de acuerdo?

En referencia al numero 1, le dire que siempre les digo a mis alumnos, que quien divide por 0 en junio, también divide por 0 en septiembre. El numero 7 es muy importante, que es la simplicficacion, antes, durante y después de las operaciones. El numero 8 es fundamental y son los resultados razonables a las cuestiones propuestas.

Aperitivo: Salmorejo estilo Casa Sevilla.

Indíqueme los logros de su mandato, que quiera resaltar ?.

1 La Universidad de Almería ha culminado con éxito la reforma de sus Estatutos, la norma institucional de su autogobierno. Se ha aprobado sin ningún voto en contra ni abstenciones, la reforma de su contenido que ha sido elaborado a partir de una Comisión nombrada en su día por el propio Claustro. Además, una vez debatidas o consensuadas, han salido adelante también por unanimidad, 25 enmiendas presentadas por PAS (personal de Administración y Servicios), PDI (Personal Docente e Investigador) y Estudiantes. 2. La participación de la UAL en el Plan Estratégico de Almería en Educación y Empleo. 3. La situación financiera de la Universidad, están absolutamente saneados. Se someten a la cámara de cuentas. "Es el resultado de una optimización de recursos".

¿ Sus tres grandes logros del cual se siente muy orgulloso?

1. Tener muchos y buenos amigos.- No me sobran dedos en las dos manos. 2. La educación que reciben mis hijos. 3. Ser Rector. "Es todo un orgullo".-

¿ Sus tres grandes retos ?

1- Cuando finalice mi etapa de Rector, que me recuerden como un buen Rector. 2. Que mis hijos sean felices igual que yo. 3. Aspiro a ser el día de mañana, un anciano feliz, acompañado de buen humor.-

¿ Que piensa usted, Sr Rector de renovar por otros cuatro años, al final de su mandato ?

Si la comunidad universitaria me da su apoyo, sería un gran honor para mí.

Tenemos que hace referencia a un gran genio universal Albert Einstein y nos habla del metodo heurístico en sus descripciones físicas, muy difundido y utilizado en matemáticas. ¿Qué piensa de dicho método y sus aplicaciones?

Albert Einstein fue un muy buen físico, porque primero fue un gran matemático. Son el desarrollo de los planes de estrategias. Me enfatiza lo siguiente con mucha determinación." Hemos hecho Dr. Honoris Causa de la UAL al Sr. Ryner Weis Premio Nobel de Física 2017 y Premio Princesa de Asturias" (29 de septiembre de 1932). Es un físico estadounidense y profesor emérito de física en el MIT, conocido por su participación en el descubrimiento de las ondas gravitacionales, por el que fue galardonado, junto con Kip Thorne y Barry Barish.,.

ALMERIA Y GASTRONOMIA

Almería es una potencia agroalimentaria. y las disciplinas impartidas son referencia nacional e internacional.- Amplíeme esta aseveración.

Una Universidad se debe a su entorno y esta evidentemente, dentro de nuestras líneas estratégicas. Se produce una interrelación, una retroalimentación, que se transfiere a la Sociedad. De esa manera las empresas pueden avanzar más, convirtiéndose la UAL en un laboratorio de investigación. Como referencia dentro de los grupos de ID de la UAL, tenemos 1.Genética y fisiología del desarrollo vegetal (AGR176) cuyo responsable es Rafael Lozano, enmarcado en la temática de 'Desarrollo de nuevas variedades de frutas y hortalizas con mayor sabor y nutrientes'. 2. Ingeniería Rural (AGR198) cuyo responsable es Diego Valera enmarcado en la temática de 'Mejora de las propiedades organolépticas mediante técnicas de control climático y riego con agua de mar desalinizada.

¿Almería nominada como CGE 2019, cuál es su valoración y análisis-?

Es una iniciativa muy positiva, que tenemos que defender por convencimiento. La Gastronomía de Mesa y Mantel no está reconocida fuera de Almería. Mire le recuerdo que tenemos un Pescado del Mediterráneo sinigual y le sumamos el resto de los productos y ser despensa de Europa, lo tenemos todo.

¿Acciones de la UAL , cara a la candidatura de Almería Ciudad Gastronómica Española 2019 ?

Hemos reunidos a 1.000 estudiantes con el logo de la candidatura dentro del recinto de la UAL. Dentro de los Cursos de Verano, realizamos uno que se titula. "La Gastronomía de Almería, como elemento de identidad turística. Almeria Capital Gastronomica Española 2019. Hemos pedido a todos los Rectores de Andalucía que apoyen la CGE 2019.

Sr. Rector defíname su relación personal con la gastronomía.

Podría decirle Sr. Bonetti que excelente. Mi padre era calafate y todos los días, llevaba pescado a mi casa, con lo cual mi relacion con el Mundo del Pescado Mediterraneo, empieza desde muy pequeño. La cocina de mi madre, sus guisos , me gustan mucho los platos de cuchara, fideos marineros. Me gusta cocinar los fines de semana, estando concentrado.