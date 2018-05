"Me relaja mucho cocinar para los demás"

Sabiduría Popular. Refranero Español

Hoy a Mesa y Mantel, se desplaza a Antas, al Restaurante Bar Mi Casa (1954), donde tres generaciones nos contemplan, dándonos una cordial y grata bienvenida nuestros anfitriones: Juan Carretero Perez (padre) Antonio y Gabriel Carretero Perez- (tercera generación). La primera impresión es muy favorable y nos muestras las recientes IV Jornadas Mediterráneas, durante los días 26,27 y 28 de abril, que han sido todo un éxito, por los excelentes productos, elaboración y presencia de comensales. Nuestra más sincera enhorabuena.- Un restaurante ha tener en cuenta en la Zona Norte de Almería, que se supera día a día.

Hablar de Antas, es hablar de la "Cultura Argarica" y por ende de lo más significativo de la misma y de la Edad del bronce: "El vaso Argarico". El Argar da nombre a la cultura argárica. Excavados inicialmente por los hermanos Enrique y Luis Siret, publicaron sus resultados en castellano bajo el título de Las primeras edades del metal en el sudeste de España en 1890. Los materiales recogidos en éste y otros yacimientos similares constituyeron el corpus básico para singularizar este grupo cultural.

Hablar de Antas es decir la Virgen de la Cabeza (8 de Septiembre), lo cual se lleva a la ermita en romería y por supuesto de la Festividad de San Roque, en pleno mes de agosto (16). Del cultivo tradicional, pequeños minifundios (Naranja) y en la actualidad con grandes explotaciones agrícolas con propias marcas, con vocación de exportación de preferencia a Italia y Alemania, siendo referencia en el transporte de mercancías ,. Con mas de 2000 cabezas frigoríficas. Antas es el municipio con más empresas de España (Antas, Almería) De suerte que con una población de 3.200 habitantes, al dia de hoy pueda presumir de tener mas de 400 empresas registradas - En el pueblo hay más trabajadores que habitantes, habitantes 3,200 y más de 5.000 trabajadores directos.. Con 3 polígonos en funcionamiento Aljaroque I y II, y el del Real. Pendiente otro polígono nueva creación. Es una autentica potencia económica en un radio de 100 Kms2. Entre 1996 y 2014, su censo subió de 2.659 a 3.161 personas, un 19%. ¿El secreto? Igual que en otros pueblos de la provincia: la abundancia de empresas de producción, comercialización y transporte de frutas y hortalizas, que trabajan para toda Europa,

PERFIL. Nacido el 31 de diciembre de 1976. Mi familia es de Balanegra y mi nacimiento es la localidad de Berja, en la clínica del Dr. Caba, donde nacieron mis hermanos. Mi nacimiento fue por cesárea. Le di la nochevieja a mi madre, en pleno fin de año. El menor de cuatro hermanos. La mayor una niña y los demás varones.- Antes de iniciar la entrevista me afirma con rotundidad:" Almería posee una riqueza gastronómica extraordinaria". "La bandera de la Dieta Mediterránea está en Almería".

¿Hábleme de su infancia?.

Mi infancia fue feliz y trascurre en Balanegra, frente al Mar Mediterráneo, mi ADN es Mediterráneo y del cual me siento muy orgulloso y a renglón seguido me dice: De niño fui muy inquieto y me encantaba el futbol y me sigue gustando mucho, en total me gustan todos los deportes. Hacemos un inciso y le comento: El día de su nacimiento se produce un hecho histórico, recogido en la portada de los periódicos nacionales y es la supresión del Tribunal de Orden Público y la creación de la Audiencia Nacional. Me responde con prontitud y afirma. Bien, muy bien. Me encanta. Qué maravilla.

¿Qué me dice de su juventud?

Mis padres me envían a Granada al Instituto Francisco Ayala y me dedique a estudiar y sacar buenas notas, olvidándome del futbol. Forme parte del Consejo Escolar desde 6 de EGB y mi participación en la política estudiantil, se continua hasta la Universidad.

¿Indíqueme las personas que más han influido en su vida. ¿A quién o quiénes ha admirado más?

Sin lugar a mis padres. Ambos, me marcaron la ruta de la vida. Mi madre procedía de una familia muy humilde y ella era ejemplo de fortaleza, entereza y garra. Mi padre fue agricultor, sinónimo de trabajo, sacrificio y de humildad.

¿Se considera una persona humilde?

Siempre se puede ser más humilde, es muy importante saber escuchar. Procuro avanzar a diario en la humildad.

¿Cuándo y cómo nace, su vocación a la carrera política?

Hoy siendo muy joven en la televisión, un mitin político y el protagonista afirmaba que la Política siempre se va a realizar y si de verdad quieres cambiar las cosas y si quieres participar en ese proceso, debes de incorporarte. Desde los 18 años, entro en política, en Nuevas Generaciones. Ante todo tengo que decir, que estoy muy agradecido a Luis Rogelio Rodríguez Comendador y Gabriel Amat Ayllon, por la confianza que siempre, han depositado en mí. Mi vocación política nace de manera innata, desde muy precoz me ha gustado aportar, ayudar, opinar. Mire Sr. Bonetti para mí lo más noble es la política, siempre y cuando se haga bien. Es ancestral y nace con nuestra civilización. No concibo que se metan en política para medrar, en bien propio. No tengo enemigos políticos y si los tengo, no los conozco. Tengo solo adversarios.

¿ Tiene usted una carrera política, brillante, en un escaso corto de tiempo? ¿Qué experiencias, satisfacciones y logros, y como no desengaños ha tenido en su estancia en la política?

Las mayores satisfacciones han sido en resolver problemas a los ciudadanos, que para ellos, eran de gran importancia. He sido 11 veces director de campaña de elecciones y el mayor logro fue en las generales del 2011, cuando obtuvimos 62 Alcaldías y 18 Diputados Provinciales.

Usted es un servidor público, desde muy joven. ¿El servidor público, nace o se hace? ¿Cuál es la mayor compensación que pueda recibir un servidor público? (Duda y reflexiona, antes de responder).

Es un tema vocacional. Se puede nacer con la vocación o bien que a lo largo de tu actividad aparezca y la pongas en desarrollo.

Usted es el diputado de Hacienda de la desde el 2011, en un cargo de tal alta responsabilidad, de los términos que le nombro cuales son los más importante para usted? Austeridad, concierto, orden, transparencia, seriedad y Equilibrio.

Tienen que estar todos y cada uno de estos factores de manera inequívoca. Debo de decir que el mejor gestor que he conocido es mi Presidente, Gabriel Amat Ayllon, de una gran inteligencia innata, natural.

Conozco de buenas fuentes, su amor por la Gastronomía y como su afición a la cocina. Se considera un Gourmet, Gurmand o más bien un Sibarita.

Mi amor por la gastronomía, nace en mi época de Granada. En el piso de estudiante en Granada, aprendí a cocinar y es uno de mis mayores aficiones. Me relaja mucho cocinar para los demás. Me sale muy bien la paella, después de muchas pruebas. Come de todo, solo tengo reparos con el cilantro, cuando lo utilizan en exceso. Hacemos un alto en el camino y le confieso que a mí, me pasa lo mismo. Continua y me dice: " Un buen Ceviche, se puede hacer sin cilantro. En la Universidad ya desarrolle mi amor a la Gastronomía y participe en la Ensalada mas grande del Mundo, con record Guinness.

Almería nominada a Capital Gastronómica Española 2019-¿Como máximo responsable de Turismo, cuál es su valoración y que espera en el mes de Octubre 2019, cuando se reuna el jurado?

Almería tiene todo el potencial para ser Capital Gastronómica Española 2018. Resaltar la Dieta Mediterránea. Viene muy apropiado el término del gusto es compartir. Es intrínseco al carácter Almeriense, abierto y hospitalario.

Una de las iniciativas de gran interés en la creación y potenciación de Sabores de Almería. Háblenos de Sabores de Almería y qué tenemos que saber al oír este nombre.

Tenemos los mejores productos gourmet de España. En la actualidad tenemos 60 empresas y otras 120 que han solicitado entrar. Nace con la voluntad de ayudar a la excelencia gastronómica. Los mejores prescriptores son los Almerienses. Actualmente estamos en las mejores Ferias Naciones e Internacionales,. Milán, Barcelona y la próxima semana Madrid, con la presencia de David Bisbal,, nuestro gran embajador y Pepe Rodríguez Rey (El Bohío, Toledo) en un demostración culinaria.

Uno de los pilares básicos de la economía almeriense, se sostiene en el turismo. ¿Cómo ve actualmente la oferta y demanda del turismo almeriense y su visión y previsión para los próximos años.

El crecimiento del turismo ha sido exponencial, con aumento considerable de los vuelos desde Europa hasta nuestra ciudad. Las cifras económicas han tenido un gran crecimiento. Almería está de moda.