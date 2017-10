El resto de España cierra filas

El clamor tiene eco en Barcelona

Miles de personas se manifestaron ayer por la tarde por el centro de Barcelona en favor de la unidad de España y contra el referéndum sobre la independencia de Cataluña que el Govern quiere celebrar hoy. La marcha, convocada por diversas entidades antisoberanistas como Espanya i Catalans o Somatemps, arrancó a las 17:30 desde la plaza Urquinaona y recorrió la Via Laietana hasta llegar a una plaza Sant Jaume llena. Con una pancarta con el lema Cataluña es España. Democracia, futuro y libertad en la cabecera y numerosas banderas españolas, además de senyeras y banderas europeas, los manifestantes marcharon entre gritos como "Puigdemont a prisión", "No votaremos", "No nos engañan, Cataluña es España" o "A por ellos". Tres participantes en la marcha se subieron al monumento a Ramon Berenguer exhibiendo un bote de humo rojo, mientras otros cantaban "Que viva España". Numerosos vecinos de algunos barrios de Barcelona y de poblaciones de su área metropolitana colgaron ayer en sus balcones banderas españolas. Si bien se ha convertido en algo habitual en los últimos años ver en muchos balcones banderas independentistas, sobre todo en los pueblos catalanes, durante el día de ayer fueron apareciendo gran número de banderas españolas en algunos puntos de Barcelona y, sobre todo, en barrios del norte de Badalona, en Sant Adrà de Besòs y L'Hospitalet de Llobregat, entre otras poblaciones. Por este motivo, en muchos edificios de vecinos se pueden ver cómo conviven banderas esteladas con banderas españolas.