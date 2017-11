Los restos de los mártires identificados ya reposan en Las Salinas

Almería acogió ayer la Jornada Martirial celebrada con motivo de la Memoria de los Mártires del siglo XX en España, fecha que ya figura en el calendario litúrgico para las Iglesias de España según lo establecido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Para tal efeméride, la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos junto al Obispo de Almería organizaron una jornada que comenzó a las diez de la mañana en una Santa y Apostólica Iglesia de la Catedral que se llenó de familiares de los beatos mártires, fieles y feligreses, además de multitud de sacerdotes de toda la provincia, los cuales participaron en la Eucaristía junto a Canónigos, Diáconos y Vicarios del Obispado, además del propio Deán de la Catedral. Dicha Misa fue presidida por Adolfo González Montes, el cual habló con cariño y con el corazón del beato José Álvarez-Benavides de la Torre y el resto de compañeros mártires.

Al concluir la Santa Misa comenzó la peregrinación hacia la Iglesia rectoral de San Miguel Arcángel, ubicada en San Miguel de las Salinas de Cabo de Gata. Tras llegar y colocarse tanto la curia como el resto de fieles por donde pudieron, debido a las pequeñas dimensiones del templo, comenzó la Oración de acción de gracias y de alabanza. De igual modo, el Obispo de la Diócesis, Adolfo González Montes, hizo una súplica de intercesión de los mártires.

Sacerdotes de prácticamente toda la provincia participaron en la Misa en la Catedral

Acto continuado se procedió a la entrega a los familiares y párrocos de algunas tecas con las reliquias de primer grado, es decir ex carne aut ex ossibus, de los beatos que fueron identificados tras ser mucho de ellos no identificados al estar en fosas comunes. Dio lectura de los mismos el Vicario Judicial, José Juan Alarcón Ruiz. El obispo fue el encargado de entregar estas reliquias junto al documento eclesiástico de acreditación de autenticidad y la entrega también, a los párrocos de los templos de los distintos beatos, de la medalla conmemorativa de la Beatificación. De igual modo entregó Adolfo González Montes reliquias de segundo grado para ser colocadas en estampas destinadas a suplicar la intercesión de los beatos siguiendo una piadosa costumbre devocional.

Al concluir este piadoso acto tuvo lugar la bendición de la cripta sepulcral que acoge los restos de los mártires. El propio obispo fue el primero en entrar en ella para rociar de agua bendita la misma y bendecirla. Después de ello se realizó una oración desde el propio recinto del cementerio popular debido a las pequeñas dimensiones de la cripta. El obispo dio la bendición a todos los allí presentes antes de poner el punto y final a esta jornada.