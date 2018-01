Los restos de los mártires no llegan aún a las familias que 'batallaron'

Varias familias batallaron hasta que la Iglesia las escuchó con la promesa de que hablarían con la Santa Sede para poder devolverles la mayor parte de los restos de sus fallecidos, que en marzo de 2017 fueron convertidos en beatos en una multitudinaria celebración mártir y, en noviembre, depositados en la Cripta Martirial de la Iglesia de las Salinas de San José.

Una norma de la Santa Sede, dictada en febrero de 2017, impedía el traslado de las reliquias a un lugar que no fuera el que se concediera desde el Vaticano. Y esto trajo cola, porque los familiares se creían engañados, ellos no querían una pequeña reliquia, pretendían volver a tener los restos de sus familiares para venerarlos en su municipio. Estos amenazaron incluso con ir a los tribunales. Sin embargo, tras las noticias publicadas en Diario de Almería, el Obispado mantuvo un encuentro con estas familias y les prometió que hablaría con la Santa Sede la posibilidad de trasladar los restos a las iglesias parroquiales de cada uno. Y justo inmerso en ese proceso se encuentra el asunto. En principio, iban a ser dos los meses de espera, aunque estos ya se han estirado algo más de la cuenta. Desde luego, no serán ni dos ni tres. El desarrollo se hará algo más largo. Aún hay que esperar a que el Obispado reciba el sí de Salud y Cultura.

En 2016, los familiares, a través de un proceso civil, recibieron notificación en forma de solicitud para exhumar los cuerpos de sus fallecidos, que ahora pasarían a ser mártires y, por tanto, objeto de veneración de los fieles según el Sanctorum Master, aprobado por el Papa Benedicto en 2007. con el permiso de las familias, la Iglesia llevó a cabo un proceso de exhumación de aquellos restos mortales en condiciones de recuperar. En Almería había localizados una treintena de restos del total de 115 mártires. Aunque también se desarrollaron trabajos en otras localidades como Lorca y diversos puntos del país. Algunos de los cuerpos se hallan en iglesias y panteones y fosas comunes, por lo que no se ha podido realizar exhumaciones en todos los casos. Para ello hubo que pedir a pertinente autorización civil y sanitaria y se constituyó una comisión canónica. En septiembre de 2016, con una cantidad de cuerpos ya exhumados, algunas familias piden que se los devuelvan para poder, como siempre, acudir al lugar en el que descasaban y recordarlos.

Sin embargo, en octubre, la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos comienza a ponerse en contacto con los familiares, en unos casos mediante carta abierta y en otras para responder a las peticiones de devolución de los cuerpos. El 17 de octubre, el comunicado de la delegación se dirigía a todos los familiares. Se les invitaba a participar en la Jornada Martirial 2017, celebrada el 6 de noviembre primero en la Catedral y luego en la Iglesia de San Miguel ubicada en Las Salinas de Cabo de Gata) con el fin de celebrar la memoria litúrgica de los Mártires de Almería. En el documento se detalla que se entregarán algunas tecas (cajas) con reliquias de primer grado (en este caso huesos) de los Beatos Mártires a los familiares y a las parroquias de los mismos, acompañadas por un documento que acredita su autenticidad. Además, a algunas parroquias se les entregarán reliquias de segundo grado para ser colocadas como estampas.

El obispado anunciaba que los cuerpos, al menos íntegramente, no iban a ser depositados en las parroquias de procedencia, aunque en la carta remitida inicialmente rezaba que "(...) los restos mortales de los Siervos de Dios (...) serán posteriormente depositados en la iglesia parroquia (del pueblo del que proceden".

Fue entonces cuando las familias comenzaron a movilizarse para recuperar los restos.