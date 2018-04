El secreto de sumario del caso de Gabriel se levantará en semanas

Nueva jornada de declaraciones para poderesclarecer por completo la muerte del niño Gabriel Cruz. El juez Rafael Soriano, titular el Juzgado de Instrucción 5 de Almería recabó este martes el testimonio de cuatro personas, entre ellas el exnovio burgalés de Aa Julia Quezada, asesina confesa del pequeño. El jueves 19 hará lo propio con otros seis testigos.

Las de ayer son personas próximas a la familia o la detenida y entre ellas se encontraba incluso una niña. Básicamente, ratificaron lo que y habían relatado ante la Guardia Civil, si bien se desconoce el contenido de sus declaraciones o las preguntas que puo realizarles Soriano durante las aproximadamente dos horas que duró el interrogatorio en la Ciudad de la Justicia.

Tan pocas sorpresas están surgiendo en estas declaraciones, que ya hay quien vaticina que la instrucción concluirá en breve y será posible levantar el secreto que pesa sobre las actuaciones. Se trata del caso del letrado de los padres de Gabriel, Francisco Torres, quien considera que "queda poca cosa para hacer para que se levante el secreto; tal vez en un par de semanas o tres esté el secreto levantado". No obstante, afirma que dicho secreto debería "haberse levantado ya" pero que el juez "entiende que al menos quedan algunas diligencias que practicar" y que podría tratarse de nuevas declaraciones no previstas por el momento.

Para él, toda la "luz" está en dicho sumario. Y es que tuvo que insistir una y otra vez en que desconoce si Ana Julia pudo borrar información de su PC, elaborar un muñeco de vudú u otras cuestiones que ve en "los medios" y sobre las que no tiene "ni idea", calificándolas en cualquier caso como presuntas filtraciones. "A mí me pasan permanentemente cosas que salen en distintas cadenas y no puedo decir ni que sí, ni que no, ni desmentirlo ni lo contrario", asegura el letrado, que añade que "cuando se levante el secreto se podría conocer".

Torres acudió al juzgado acompañado de su hermano y socio Miguel Ángel. No lo hizo así Beatriz Gámez, letrada de Ana Julia, que en esta ocasión no contó con su compañero de despacho Esteban Hernández Thiel. A su salida, restó importancia a las declaraciones previstas para ayer y el jueves de la príxima semana, confirnmando que prestaron testimonio cuatro personas del entorno familiar que ya declararon ante la Guardia Civil en su día, por lo que recordó que sus testimonios "se tienen que ratificar en el juzgado".

Gámez indicó que no se ha aportado ningún dato nuevo porque únicamente se han ratificado y que por el momento no ha recibido respuesta sobre el recurso interpuesto para que se levante el secreto de sumario porque, a su juicio, la situación actual causa "indefensión" a su cliente.

Sobre la decisión del juez de solicitar al instituto armado que cuantifique los costes de la búsqueda e investigación del niño Gabriel para reclamarlos como responsabilidad civil a su patrocinada, ha dicho que "en esos casos se suele hacer, como hicieron con Marta del Castillo (...) entiendo que entra dentro de lo normal".