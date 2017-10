Una sentencia libra de responsabilidad al Ayuntamiento por el ruido de un pub

El Ayuntamiento de Almería ha salido ileso del recurso contencioso administrativo interpuesto por un particular que denunció al Consistorio y a un local de copas de moda del casco antiguo al considerar éste que la actividad del mismo podía ser constitutiva de delito por quebrar el derecho fundamental al descanso. Sin embargo, el Juzgado número 3 de Almería ha emitido una sentencia en la que desestima los argumentos del recurrente y no encuentra, a tenor de las mediciones periciales efectuadas, que la terraza del pub, aun siendo emisora de ruido, sea la causa determinante de la superación de los decibelios en una zona declarada saturada.

El fallo de la magistrada juez se asienta en los informes periciales realizados, consistentes en las mediciones de los decibelios y entiende que "la terraza en cuestión no genera inmisiones susceptibles de lesionar los derechos del recurrente, sino que llega a la conclusión de que la terraza se ubica en una zona acústicamente satura (ZAS), con numeroso ruido de fondo" que, sin actividad en el local denunciado, alcanza unos 60,40 decibelios. Uno de los informes sostiene que la terraza genera unos 65 decibelios, si bien, la magistrada juez, alude en su sentencia a que dicho estudio no tiene en cuenta los "factores de corrección" a diferencia del segundo estudio, que determina que la terraza genera 62,90 decibelios y no supera, por tanto, los límites contemplados legalmente. "Estos dos últimos informes coinciden en que, si bien la terraza es emisora de ruido, no es la determinante de la superación del nivel de inmisiones acústicas legalmente permitido, pues en la situación denunciada intervienen numerosos factores emisores de ruido, que no han sido tenidos en cuenta por el perito del recurrente".

El Juzgado desestima también otros argumentos contra la renovación de la licencia concedida por el Ayuntamiento, así como la pretendida reclamación de indemnizaciones en concepto de gastos y daños morales. Contra la sentencia, cabe recurso de apelación.