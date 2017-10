Los sindicatos del Hospital Virgen del Mar denuncian la falta de medios

Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, FATE y Sindicato Médico denuncian los continuos incumplimientos del Convenio Colectivo que se están sucediendo con los más de 200 trabajadores del Hospital Virgen del Mar en varios puntos del acuerdo laboral. Una de las principales irregularidades que se acometen es el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales puesto que los profesionales encargados de administrar citostáticos a los pacientes oncológicos, realizan sus funciones empleando escasos materiales para su protección y administrándolos en lugares inadecuados.

La empresa encargada de la gerencia del centro adultera el permiso de lactancia acumulada de sus trabajadoras puesto que suma los días de permiso como días naturales y no por jornada laboral completa, vulnerando la normativa vigente. Respecto a la cobertura de vacantes, los sindicatos también denuncia el sistema arbitrario y a discreción que utiliza la dirección de la empresa, saltándose el punto de convenio que determina que dicha cobertura se debe llevar a cabo primero como promoción para los trabajadores con más de un año de antigüedad y no sin un criterio justificado o "a dedo" como se está realizando hasta la fecha en la mayoría de los casos. No se están cumpliendo tampoco las dotaciones de uniformes de los más de 200 trabajadores.