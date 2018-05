Los sindicatos a la calle por las pensiones

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han exigido a través de una concentración en Almería la garantía del poder adquisitivo del sistema de pensiones y advierten que se trata de un problema transversal que afecta a jóvenes y mayores. Carmen Vidal, secretaria general de UGT en Almería, asegura que "otra vez hacemos movilizaciones en todas las provincias del Estado por las injusticias que vivimos". Añade que "el Gobierno no ha anunciado si desde primeros de año se van a garantizarán la revalorización de las pensiones y el poder adquisitivo. Sabemos que cuentan con dinero suficiente para atender esta demanda social pero no cuentan con la voluntad política necesaria para hacerlo". La líder sindical considera que las concentraciones han tenido repercusión en los Presupuestos, pero no la suficiente.