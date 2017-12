Los sindicatos consideran "insuficiente" la iniciativa

Marea Blanca Almería ha considerado "insuficiente" el Plan de Renovación de Atención Primaria en la provincia. Según la plataforma se está contratando la primera "remesa" de profesionales sanitarios para mejorar la asistencia a la ciudadanía almeriense en la Atención Primaria, que será de un total de 50 profesionales de nueva incorporación; 4 trabajadores sociales, 9 matronas, 22 enfermeras, 2 pediatras y 13 médicos de familia. Marea Blanca Almería ha valorado este incremento de personal sanitario en los centros de salud "positivamente", aunque lo califica como insuficiente.

"La provincia de Almería sufre históricamente un déficit en personal tanto sanitario como no sanitario en Atención Primaria a lo que hay que sumar el casi 5% de pérdida de profesionales en los últimos diez años en la provincia, a la vez que ha aumentado nuestra población en algo más de un 14% (de 612.000 habitantes en 2006 a más de 704.000 en 2016), con lo que esta falta de personal se hace más evidente". Así, han insistido en que "el Plan de Renovación de Atención Primaria en Almería se queda corto, si bien hay que aplaudir que por fin el SAS haya comenzado a contratar matronas para los centros de salud, una reivindicación de las asociaciones de matronas, a la que nos hemos sumado Marea Blanca, y que ahora es escuchada parcialmente con la contratación de 9 profesionales". "No obstante, aún falta al menos una veintena más para cubrir la mayoría de los centros de salud de la provincia". "Similar situación sufren los niños y niñas de nuestra provincia con la inexistencia de pediatras en muchos centros que no mejorará con los 2 nuevos contratados".

Por otro lado, desde la plataforma han señalado que "echamos de menos que no se aumente el número de fisioterapeutas en los centros de salud como una primera medida a adoptar para reducir las eternas listas de espera de rehabilitación en la provincia" En cuanto a enfermeras y médicos de familia "las nuevas incorporaciones no suplirán las carencias actuales en nuestros ambulatorios y centros de salud, lo que impide que puedan desarrollar con eficacia sus funciones como profesionales más cercanos a la ciudadanía por la sobrecarga de trabajo a la que están sometidos". Desde Marea Blanca Almería han querido constatar que estos "tímidos movimientos de la Consejería de Salud para mejorar la Atención Primaria son respuesta al trabajo y las movilizaciones de la ciudadanía, así como de las organizaciones sindicales y sociales al exigir el derecho a una Sanidad Pública de calidad. Animamos a todas y a todos a seguir en esta línea porque sólo así conseguiremos los servicios sanitarios que merece Almería y toda Andalucía".