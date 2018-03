El temporal saca la arena de la playa de Costacabana pero trae compromisos

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado la playa de Costacabana, que ha sufrido una pérdida de arena a consecuencia de los últimos temporales que han azotado todo el litoral y una vez evaluados los daños y con un diagnóstico real de la situación se procederá a actuar sobre esta playa, de modo que luzca "espléndida" antes de verano.

La visita ha permitido testar la situación real de la playa y poder valorar las posibles actuaciones, ha confirmado el regidor, que ha agradecido "la preocupación mostrada desde un primer momento" por el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, y por el diputado nacional del PP Juan José Matarí, que junto al concejal de Servicios Municipales y Playas, Juanjo Alonso, se han desplazado también al barrio almeriense. Una preocupación que demuestra, ha insistido, "la sensibilidad y el compromiso" de todos con los vecinos de Costacabana. Está previsto que la playa esté perfectamente regenerada de cara a la temporada de verano cuando "miles de almerienses puedan disfrutar de ella".

El subdelegado del Gobierno y el alcalde, junto a Matarí, hacen una visita de evaluación

El Gobierno de España tiene prevista una regeneración de la playa, "en el caso de que ésta fuera finalmente necesaria", ha confirmado García Lorca, que ha explicado cómo la playa ha basculado hacia Levante, a consecuencia del último temporal, de modo que la arena se ha desplazado. En principio, y en función de cómo sean los próximos temporales, lo normal, ha dicho, es que la playa se regenere de forma natural. No obstante, en el caso de que no fuera así, "están previstas las actuaciones necesarias" a partir de una evaluación definida.

"Esta playa no ha sufrido daño irreparable, en absoluto. Ha habido un basculamiento de la arena como consecuencia de la espiral de erosión que han provocado los temporales de poniente al incidir sobre los espigones, y lógicamente trataremos de restablecer el equilibrio sedimentario para que la temporada de verano se pueda disfrutar de las mismas características que tenía la playa antes del temporal", ha afirmado García Lorca, quien ha apuntado cómo la limpieza de la suciedad arrastrada por el temporal es ahora mismo la primera de las acciones. No descarta, no obstante, realizar una aportación de arena en las próximas semanas.

Tras los últimos temporales Costas ha supervisado la situación del litoral en varios municipios de la provincia, donde se han requerido actuaciones como en El Ejido. El alcalde Francisco Góngora, pidió un "aporte urgente de arena" en la playa de Balerma para paliar los "daños" y el "importante deterioro" de la línea de playa. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, pidió la ejecución "por la vía de urgencia" de las obras del tramo final de la escollera del Camino Roto, así como la adecuación del final del camino del Cauce en la zona del astillero y el camino de acceso a los invernaderos de La Albufera desde la costa.