El término de la rehabilitación de la Casa Consistorial se aleja, otra vez

Los buenos propósitos municipales de adelantar, frente al cúmulo de retrasos pasados, la finalización global de las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial y Plaza Vieja vuelven a desvanecerse. El Ayuntamiento acaba de concederle a la empresa adjudicataria de la fase actual, centrada en la estructura y fachadas del antiguo edificio, una nueva prórroga de tres meses, que demora la conclusión de esta etapa de los trabajos (subfase 2.A), al día 14 de abril.

Es la segunda moratoria que le otorga el equipo de gobierno a la mercantil Obrascon Huarte Lain (OHL), que en septiembre del pasado año solicitaba al Ayuntamiento una prórroga de ocho meses debido a problemas estructurales de la antigua edificación encontrados. Tras la estimación técnica municipal, solo le fueron reconocidos a la constructora cuatro, debiendo concluir las obras este próximo 14 de enero, siendo rechazada una segunda petición posterior de medio año.

Sin embargo, el trabajo aún pendiente hace inviable esta fecha, por lo que la Junta de Gobierno Local, celebrada en la mañana de ayer, ha optado por ampliar el plazo de ejecución otros tres meses, debiendo la mercantil entregar la obra en su totalidad correspondiente a esta subfase el 14 de abril. "Son circunstancias sobrevenidas", justificó ayer la decisión municipal el portavoz de la Junta de Gobierno y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón, quien aludió a los mismos motivos derivados de la situación estructural de la Casa Consistorial que cuando el Ayuntamiento aceptó los primeros cuatro meses de prórroga. "Es un proyecto vivo porque es un edificio antiguo. Una cosa es lo que se proyecta sobre papel y otra, lo que se va encontrando", abundó el representante del equipo de gobierno.

Castellón quiso desvincular la concesión de esta moratoria del control que asegura que el Ayuntamiento está ejerciendo sobre la empresa a la que se le ha llegado a reprobar la falta de personal que ha venido dedicando a los trabajos. "No hay cambio de padecer, la empresa no ha puesto todos los medios", afirmó el concejal del PP, quien mantiene que, "en el futuro, se determinarán las responsabilidades" que pudieran concluirse de los "análisis técnicos" pudiendo desembocar en posibles sanciones.

Las críticas por esta segunda prórroga ya han llegado, no obstante, desde las filas de la oposición. "Pensamos que no se sostiene y ni siquiera es justificable un nuevo retraso de las obras de la Plaza Vieja", ha censurado el portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, quien recuerda que la primera demora de la subfase actual se achacaron a los hallazgos arqueológicos encontrados, lo que retardó la fecha final a octubre, para posponerla luego a enero debido, entre otras cuestiones, al refuerzo de la cimentación... "Y ahora, no hay justificación alguna para ir al 14 de abril de 2018", entiende Cs, que considera que "la ejecución de la obra se está haciendo mal y a destiempo. Se puede hacer de otra forma, con más personal por parte de la empresa o más diligencia -añade Cazorla- por parte del Ayuntamiento en su papel de control". "Son catorce años de obra lo que llevamos y esto clama ya al cielo", sentenció.