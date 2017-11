El terremoto de enero de 2016 pudo desencadenar la mayoría de los posteriores

A veces, puede ocurrir que un terremoto desestabilice el estado de la zona y dispare una falla que estaba a punto", explica Emilio Carreño, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a Diario de Almería. "Imaginemos que no hubieran ocurrido los terremotos de Alhucemas del año pasado, pues el terremoto de ayer hubiera ocurrido dentro de un año o dos. Pero sí, puede ocurrir que unos terremotos como los del año pasado hayan disparado esta actividad de ahora", agrega.

En la misma línea se sitúa Mercedes Feriche, responsable del Área de Prevención de Desastres Sísmicos del Instituto Andaluz de Geofísica, quien explica que a pesar de que unos terremotos y otros han sido generados por "fallas diferentes y algo alejadas" pueden guardar relación, aunque "para estar seguros habría que realizar estudios más pormenorizados de tomografía sísmica". Feriche argumenta que en la falla donde se produjo el seísmo "ha habido terremotos importantes y destructores que han asolado la ciudad de Orán" y han provocado maremotos, no de gran calibre, que han afectado a la costa de Levante y Baleares. Manifiesta que son "zonas sismogenéticas donde se van a seguir produciendo terremotos pero el problema es que no sabemos donde decir cuándo va a ocurrir otro terremoto y cómo de grande va a ser".

La probabilidad es un término clave en sismología. Es un concepto más que aceptado eso de que "donde la tierra tembló, temblará" , así que una de las vías de estudio de este sector consiste en analizar los sismos pasados para prever los futuros. No es cuestión de ser agoreros ni de explotar el momento de temblores por el que pasa el Mar de Alborán, pero se ha de tener claro que igual que Almería estuvo expuesta a terremotos que arruinaron sus ciudades y pueblos, estos volverán a repetirse en el futuro. De hecho, en un periodo de retorno de 475 años, según el Plan de Emergencia de Riesgo Sísmico en Andalucía, la provincia de Almería no estaría libre de experimentar una sacudida que alcanzara los 8 grados de intensidad, lo que supondría daños de importancia en aquellos edificios que no estén preparados, sean débiles o se encuentren en ruinas, es decir, en torno a 7.000 viviendas de la capital y unas 5.000 en el resto del Poniente de la provincia, zonas que históricamente han sido las más dañadas de la provincia. No existen cálculos de otras poblaciones donde también han sufrido graves consecuencias como Vera, aunque también cuenta con un parque moderno y ha tenido que ser rediseñada en dos ocasiones tras ser prácticamente destrozada (en los terremotos de 1406 y 1418).

A pesar de que la península ibérica está en una zona de riesgo moderado, el Mediterráneo es la segunda zona mas activa del mundo, con el 5% de los terremotos mundiales. Y Andalucía (sobre todo Granada, las proximidades de la ciudad de Málaga y la cuenca de Almanzora en Almería) son las zonas de mayor recurrencia de sismos en España (por la interacción de las microplacas de Alborán e Ibérica con la placa Africana).