El testigo de la furgoneta presta declaración hasta en 3 ocasiones

La Guardia Civil insiste. Cualquier nueva aportación o variación en las declaraciones de vecinos, familiares o testigos puede ser de ayuda para dar el siguiente paso. Es por eso que el reguero de exposiciones no cesa. Una de las más relevantes es la del vecino que en torno a las 15:45 horas del pasado 27 de febrero vio una furgoneta Seat Inca transitar por la pedanía nijareña de Las Hortichuelas. En un núcleo de tan pocos habitantes, se conocen todos y cada uno de los automóviles de los vecinos. Pero este era irreconocible.

"Me dirigía a mi huerto y vi que desde la cuesta bajaba una furgoneta. No creo que fuera de ningún vecino. No me sonaba. Giró y se fue por el camino de tierra", esa es justo la dirección en la que está la casa de la abuela de Gabriel. El testigo de la furgoneta ha prestado declaración hasta en tres ocasiones. Ahora ha trascendido la existencia de otra declaración, la de una vecina que asegura que vio una furgoneta, también de color blanco, circular por el camino de tierra a una velocidad muy reducida. La testigo afirma haberla visto a una hora similar.

La doble investigación que desarrolla la Guardia Civil, posible rapto y desaparición en la zona, confluyen en Las Hortichuelas. Los agentes peinan fincas privadas para descartar la presencia del pequeño Gabriel en su interior. Además, los trabajos de rastreo han llegado a los invernaderos de Campohermoso e incluso se están realizando inspecciones en vehículos que circulan por las carreteras de la zona.

La Guardia Civil tiene en su poder las grabaciones de dos cámaras de vigilancia pertenecientes a hoteles de Las Negras que apuntan directamente al camino que se dirige a la depuradora cercana a donde la camiseta con ADN del pequeño Gabriel fue encontrada.

Ayer, casi 400 personas, entre profesionales y voluntarios, participaron en el dispositivo. El puesto de mando avanzado reanudó, en torno a las 07:30 horas, las labores de rastreo con la participación de 142 profesionales y especialistas de emergencias intensificando la búsqueda en el radio más cercano al punto donde fue visto por última vez el menor.

Contaron con la colaboración de más de 120 voluntarios que se han sumado esta mañana a las labores de búsqueda, se están realizando nuevas batidas dentro del radio de doce kilómetros en la zona noroeste. En el dispositivo participaron Emergencias Andalucía (112, el Grupo de Emergencias de Andalucía -GREA - y Protección Civil), Guardia Civil -con los equipos del GEAS de actividades subacuáticas, unidad canina y equipos ecuestres-, Policía Local, agrupaciones de Protección Civil de distintos municipios; Bomberos de varios parques; Cruz Roja, Infoca, Ayuntamiento de Níjar y voluntarios particulares.