Porque el sueño de una tierra mestiza e intercultural se vaya haciendo realidad

Almería Acoge recibía el miércoles el Premio a la Proyección Internacional otorgado por este diario. De las manos del presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, fue Juan José Castillo, como máximo representante del colectivo, el que subía a recogerlo y quien, sobre todo, tuvo palabras de agradecimiento para quienes hacen posible el día a día de esta asociación.

Como señalaba Antonio Lao, director de este periódico a la hora de dar pie a la entrega de este premio: "Parece un contrasentido dar el premio internacional a quien nadie o casi nadie conoce en los círculos culturales o mediáticos de los grandes salones europeos, pero el jurado ha tenido en cuenta que aunque no sea famosa en Europa, sí que ha salvado miles de vidas, ha acogido y ayudado a decenas de miles de emigrantes, que no eran cultos y agradables turistas ingleses o alemanes (...) Sólo superhombres y supermujeres como los que integran Almería Acoge, se atreven a redimir".

Castillo, tras agradecer a Grupo Joly y Diario de Almería la concesión del premio y felicitar asimismo al último por sus diez años en la ciudad contando y emocionando con historias, reiteraba los motivos en los que el jurado se ha sustentado para dar el galardón, que no son otros que la apuesta de Almería Acoge por una convivencia pacífica, fructífera y enriquecedora entre inmigrantes y almerienses, "no se puede definir mejor la labor que estamos haciendo desde hace algo más de 30 años en esta provincia". El presidente de la asociación recordaba, a través de sus palabras, a los que no son tan visibles, pero que sin ellos sería inviable el trabajo del colectivo, como son los hombres y mujeres que hacen posible especialmente la asociación: "Los socios y socias, que son la cabeza y el corazón de la misma, quienes desarrollan la labor como voluntarios o como trabajadores. La gente de Almería Acoge que es la que está en Almería o en Tetuán en el proyecto que estamos realizando o la que colabora desde Suiza". Castillo no se olvida de los que dan sentido a la iniciativa de la asociación: "Los inmigrantes y colectivos con los que trabajamos en distintos barrios y compartiendo esfuerzo por ser ciudadanos y ciudadanas de Almería". A ellos le agradece el dejarles acercarse a su realidad y por conocer ellos la nuestra. "Por último agradecer a los vecinos de Almería que hacen que nuestro sueño de una Almería intercultural y mestiza se vaya haciendo realidad".

Almería Acoge representa, según Diario de Almería y como trasladaba el miércoles su director, el sentido de la misericordia y la solidaridad mediterránea desde la que maduró nuestra actual cultura antes de que la soberbia y el egoísmo intoxicaran sus valores.

"El premio a la Proyección Internacional para Almería Acoge, se cimenta en esa labor sacrificada y solidaria que algún día salvará el buen nombre de Almería como tierra multicultural, o sea, con la ciudadanía más diversa y saludable del orbe", citaba Lao.