Cinco tipos de usuarios con tarifas especiales para las bicis de alquiler

El servicio municipal de alquiler de bicicletas va recorriendo pasos administrativos hacia su entrada en funcionamiento, prevista por el Ayuntamiento de Almería para el próximo año. Para ello, la Junta de Gobierno Local celebrada ayer dio su visto bueno a la nueva ordenanza que regulará el mismo y en la cual ya se contemplan hasta cinco tipo de usuarios con sus correspondientes bonos, desde el usuario ocasional hasta el especial que combina el autobús y las dos ruedas con el que el Consistorio pretende favorecer la intermodalidad.

El primero de ellos es la tarifa plana, pensada para los usuarios que quieren beneficiarse de los primeros 30 minutos del uso de la bicicleta, excepto cuando la salida y llegada tenga como centro de operaciones las estaciones ubicadas en La Cañada de San Urbano y la Universidad, donde el servicio será gratuito en el caso de que el mismo no supere 45 minutos. Los usuarios podrán disfrutar de tarifa plana durante los intervalos posteriores a la media hora todas las veces que lo deseen, siempre que registren y dejen aparcada la bicicleta en las estaciones de servicios y no utilicen el servicio durante un intervalo de quince minutos. Si no, los 30 minutos siguientes tendrán que pagarse como "usuario ocasional". Esta es la segunda tipología contemplada, con una tarificación marcada por cada 30 horas y como máximo durante cinco horas seguidas. A partir de eso momento y hasta el fin de la jornada de servicio, se vuelve a aplicar tarifa plana, por lo que la utilización de la bicicleta será gratuito.

El bono colectivo, la tercera modalidad, de carácter anual y con patrocinador de publicidad, se regirá con las mismas condiciones que las establecidas para la tarifa plana. Hay otra tipología de bono colectivo que estará dirigido a empresas e instituciones, mientras que el denominado bono integrado corresponde al citado Bicibus Almería, una tarjeta única e integrada que combinará las diferentes modalidades de abono vigentes en el sistema de transporte colectivo urbano de viajeros.

La ordenanza, que está dividida en seis títulos y recoge un total de veintiún artículos, así como el Reglamento serán ahora elevados a Pleno para su aprobación inicial y exposición pública, junto a la ordenanza fiscal que regulará los precios para el alquiler de bicicletas con las tarifas especificadas para cada uno de los cinco bonos contemplados.