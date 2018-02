"Tenemos que traer al Parlamento Europeo la cuestión del Algarrobico"

Nacióen Grao de Castellón en 1982 y se unió a las juventudes d´Esquerra Unida con 18 años, desde entonces Marina Albiol ha luchado activamente por sus ideales. En el año 2014 fue elegida diputada en el Parlamento Europeo y entró a formar parte del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea /Izquierda Verde Nórdica pero antes de llegar a esta institución fue diputada de las Cortes Valencianas por Castellón.

Es su primera legislatura en el Parlamento Europeo, ¿ha encontrado aquello que creía que era esta institución?

Coincide bastante con lo que teníamos analizado en nuestros documentos sobre las instituciones europeas. Pensamos que tanto el Parlamento, como la Comisión o el Consejo están jugando un papel del lado de determinados intereses económicos y financieros. Aquí, en el Parlamento, lo he comprobado con muchas de las cuestiones que se debaten o se aprueban, vienen absolutamente condicionadas por esa sumisión de determinados grupos a esos intereses. Por este motivo puedo decir que no ha habido sorpresas pero si ha habido un intento de trabajar desde dentro y por lo menos poder denunciar esta situación.

¿Cree en Europa?

Siempre decimos que somos muy europeístas en el sentido de Europa, pero no de la Unión Europea, y que para nosotras son dos cuestiones completamente diferentes. Sí apostamos por una integración regional europea, por una organización, porque nos organicemos a escala europea por alianzas entre los países, por las alianzas de la clase trabajadora de todos los países de Europa, pero una cosa es Europa y otra la Unión Europea.

¿No confía en la actual Unión Europea?

En estos momentos la UE es un conjunto de instituciones haciendo políticas criminales en muchos casos, y cuando digo criminales estoy pensando en los refugiados y en las personas migrantes, les están dejando morir en el mar, o incluso en la frontera sur en Ceuta y Melilla, estamos viendo devoluciones en caliente, eso es la Unión Europea. Hablamos de políticas de austeridad, de recortes en nuestras pensiones, de reformas laborales que nos han traído más paro y más precariedad a todos los países de Europa porque han aumentado las desigualdades, todo eso también es la UE. Por tanto un conjunto de instituciones haciendo política contra la mayoría de los ciudadanos y haciendo políticas muchas veces a favor de las grandes multinacionales como hemos visto con los tratados de libre comercio. Por tanto, sí defendemos una integración europea, no apostamos por la vuelta a las fronteras nacionales pero entendiendo que el modelo no es UE, el modelo es Europa pero no UE, el problema es la UE la solución es Europa, queremos otro modelo en Europa.

Hablemos de su trabajo en el Parlamento Europeo, ¿qué es lo que menos le gusta?

Todo lo que rodea al Parlamento Europeo, todos los privilegios de los cargos públicos, me refiero a sueldos desorbitados, coches oficiales, al hecho de que haya un bar de diputados, ese clasismo y elitismo que rodea a las instituciones es lo que menos me gusta; entiendo que nuestro papel en las instituciones es otro distinto a cobrar sueldos espectaculares o ir en coches oficiales hasta la peluquería y desde luego intentamos combatir ese tipo de privilegios. Hay algo más que no me gusta y es la alta presencia de extrema derecha que tenemos en el Parlamento Europeo, creo que es muy peligroso para el futuro de Europa este avance de la extrema derecha.

¿Y el lado positivo?

Poder tener un altavoz con el que llegue nuestra propuesta política y sobretodo el contacto, poder hablar con las plataformas, con las asociaciones, con los movimientos y trasladar aquí sus propuestas.

En ocasiones usted ha dicho que en el Parlamento había un excesivo paternalismo.

Sí, hay paternalismo y machismo porque lo hay en la sociedad en general, además aquí hay "poder" que sumado al patriarcado hace que sea una institución con determinados comportamientos muy reprobables pero me preocupa mucho más el machismo que se da fuera de aquí, quiero decir aquel que no vemos tanto, el que se da contra una trabajadora doméstica, ese abuso que se da con trabajadores en fábricas. No me gusta que pongamos mucho el foco en el machismo en el Parlamento que lo hay y nosotras somos las primeras en denunciarlo pero me preocupa más el que se da en otros ámbitos y tenemos que seguir luchando contra ese.

¿Resulta más fácil llegar a acuerdos en el Parlamento Europeo que en el nacional o autonómico?

Para el PSOE y el PP muchísimo, me sorprende como pueden en el estado español aparentar que tienen tantas diferencias cuando en Europa en el 85% de las votaciones están juntos e incluso en muchas ocasiones con los liberales. Es el tripartito quien nos gobierna en Europa: conservadores, socialdemócratas y liberales, se han repartido el pastel en el Parlamento, la Comisión y el Consejo y votan prácticamente lo mismo, incluso en temas de refugiados, políticas de austeridad y tratados de libre comercio, que serían los tres bloques principales. Para ellos es fácil llegar a acuerdos aquí porque en el fondo comparten las políticas, para nosotras es muy complicado.

Pertenece a la comisión de Peticiones, ¿qué asuntos destacaría?

Últimamente hemos estado trabajando toda la cuestión de los niños robados, nos llegaron peticiones de muchas personas que están todavía buscando a sus familiares; ese es uno de los asuntos que más nos llega en cuanto a lo sentimental, sabiendo que hay un trasfondo político; es un tema que no se ha resuelto en nuestro país, tuvimos 40 años de dictadura y ahora lo que tenemos son 40 años de impunidad.

Falta poco más de un año para que acabe la legislatura, ¿dígame algunos de sus logros?

Hemos conseguido hacer determinadas denuncias, tener una voz en el Parlamento Europeo, que si bien en muchos casos es una voz minoritaria, sí es una voz fuerte de denuncia, absolutamente necesaria, y en ese sentido debo decir que hemos sido muy claros con todas nuestras denuncias de las políticas contra las personas migrantes y contra las personas refugiadas. Se están llevando a cabo unas políticas que obliga a las personas migrantes a jugarse la vida en el mar o a poner su vida en las manos de las mafias porque no hay vías legales y seguras de entrada a Europa; todo ese trabajo de denuncia, de reclamar el cambio de las políticas migratorias, de denunciar esas políticas criminales, de denunciar el acuerdo de la UE con Turquía o del acuerdo de la UE con Libia, ha sido un trabajo muy importante que se ha hecho trabajando con las organizaciones de personas migrantes y con los activistas, que están sobre el terreno.

¿En qué temas está inmersa ahora?

Lo que hacemos es traer al Parlamento Europeo cuestiones que son de ámbito más local y eso es interesante. En ese sentido trasladamos todo aquello que las plataformas, las asociaciones o determinadas organizaciones en el estado español piensan que incumplen normativas europeas y por aterrizar un poco en Almería, tenemos que traer al Parlamento Europeo la cuestión del Algarrobico y una denuncia sobre la sobreexplotación del Río Aguas en Almería. Traer esas cuestiones más locales al Parlamento Europeo es importante para apoyar el trabajo que se está haciendo en el territorio por parte de las plataformas.

Algo que afecta directamente a Almería es la política agraria, ¿cuál es su posición respecto a la reforma de la PAC?

Entendemos que la Política Agraria Común no beneficia al productor, al que trabaja la tierra, sino que en muchos casos al que beneficia es al que tiene grandes extensiones de terreno, aunque no produzca o aunque no de trabajo, en ese sentido todo ese trabajo por intentar tener una política agraria común que realmente beneficie a los trabajadores de la tierra y a los productores. La reforma es un tema que tenemos que trabajar directamente con los sindicatos agrarios y con las personas que están trabajando en el campo y ese sentido por ejemplo vamos a organizar jornadas para recoger las opiniones de los colectivos implicados y poder traer una posición al Parlamento Europeo.

¿Cómo ve la situación de España ahora?

En estos momentos el análisis que hacemos sobre la situación en el estado español es un análisis de todo un régimen del 78 que se está derrumbando, nos referimos a aquellos acuerdos, aquellas políticas que se implantaron después de la llamada transición. Por una parte se está derrumbando la monarquía, con cada vez menos apoyos por ser una institución caduca y antidemocrática porque no la hemos elegido, no la hemos podido votar; pero también se están derrumbando las instituciones porque están podridas de corrupción, se está derrumbando el estado de las autonomías porque no da respuesta a aspiraciones legítimas que tienen muchos ciudadanos en muchos territorios del estado español pero lo que más nos preocupa es el análisis del paro, la pobreza y la precariedad que está asolando al estado español, a la clase trabajadora básicamente.

Desde algunos sectores se dice que la economía se está recuperando.

Nos están intentando vender el discurso de una recuperación económica que no es cierta, las familias no están percibiendo esa mejora, cuando hablan de creación de empleo lo que está sucediendo es que probablemente de un contrato a tiempo completo con un buen salario están haciendo varios contratos precarios con mucho menos salario. El paro, la precariedad y la pobreza siguen siendo una realidad y en estos momentos hay millones de familias en el estado español que no llegan a final de mes, que no pueden pagar la factura de la luz y no pueden llenar el frigorífico. Estamos en unas políticas que permiten que unos pocos continúen haciéndose más ricos y la inmensa mayoría sean más pobres, contra eso es contra lo que tenemos que luchar, tanto en el estado español como desde aquí en el Parlamento porque muchas de las políticas que nos llevan a esto, se aprueban aquí.

Dice que se está derrumbando el estado de las autonomías, ¿qué opina sobre lo que está pasando en Cataluña?

El estado español no está dando respuesta a esas aspiraciones legítimas y me explico, el modelo del estado de las autonomías de la transición es evidente que ya no da respuesta, hay muchas personas demandando que se pueda decidir, nosotras siempre nos hemos situado en ese marco, en el derecho a que cada pueblo decida hacia dónde ir, en ese sentido venimos reclamando un referéndum para que los catalanes puedan votar, IU no es una fuerza independentista pero si es una fuerza que defiende que se pueda votar y decidir.

¿La política se hace en las instituciones?

Para mí la política no es solo las instituciones, tengo muchísimos compañeros haciendo política en una asociación de vecinos, en una asociación ecologista o en el movimiento feminista, todo eso es política también y me cuesta mucho trabajo diferenciarlo. Yo digo que nosotras somos activistas en una institución, en ese sentido yo siempre he estado en ese tipo de movimientos, hay periodos que estás más en organizaciones sociales, otros estás mas volcada en el activismo en la calle y hay otros que asumimos la responsabilidad de estar en una institución.

Diputada o eurodiputada, ¿qué le ha dado más satisfacciones?

Las satisfacciones en mi vida política no han sido en las instituciones, ni en las Cortes valencianas ni en el Parlamento Europeo, han sido mucho más cuando hemos estado parando un desahucio con los compañeros de la plataforma afectados por la hipoteca o con los sindicatos en una huelga general o con las compañeras feministas en la calle en un 8 de marzo, esos han sido los momentos en los que me he sentido más acompañada y nos hemos sentido que estábamos aportando más, porque los cambios no vienen de las instituciones, los cambios vienen desde la movilización en la calle.