"¿Has traído el pasaporte?"

Cataluña da para un sinfín de tesis doctorales que ya irán aflorando con el paso del tiempo para describir esta espiral de psicodelia que culminó ayer con la proclamación de independencia. Todo con tintes kafkianos. Diecisiete días antes Puigdemont anunció y suspendió la república en ocho segundos. Récord del mundo. En esta ocasión batió la plusmarca de surrealismo en un Parlament con más de un tercio de los diputados huyendo del esperpento.

La jornada empieza a las 07:45 de la mañana tomando un vuelo desde Sevilla a Barcelona con el pasaje tan despreocupado por la posible secesión que no queda un alma con los ojos abiertos. Tras el aterrizaje la vida sigue su curso con plena normalidad en el centro de la ciudad. Turistas por doquier en la ciudad bulliciosa. Una imagen habitual si no fuera porque por el Paseo de Gracia camina José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad y mano derecha del ministro Zoido, junto al coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo entre los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Cada uno a lo suyo. Un acto académico previsto en la Universidad Autónoma de Barcelona tuvo que celebrarse en otro emplazamiento por la huelga estudiantil que hacía peligrar el normal desarrollo de la defensa de la tesis. Las altas instancias universitarias no reclaman a los Mossos y mejor emigrar para que el doctorando remate la faena. Profesores y catedráticos, catalanes y del resto del país del ámbito de las Ciencias Sociales, tratan con la gravedad necesaria pero con el humor suficiente la situación. A la hora del ágape ofrecido por el ya doctor, la advertencia secesionista se hace carne para lamento colectivo de los docentes. "Va a haber violencia manifiesta y latente, y lo vamos a pasar todos muy mal", zanja uno. Otra voz critica "la política ultraliberal de la Generalitat durante 40 años de democracia en los que la derecha nacionalista ha gobernado a sus anchas, salvo los pocos años del PSC". Un veterano profesor se enreda en un debate de guante blanco con una joven investigadora: "El Estado no es una broma, el Derecho no es una broma. ¿Qué esperaban? ¿Que no apliquen el 155 y les dieran un ramo de flores?". El argumento tiene su réplica: "Siempre se debe buscar una alternativa para no intervenir". Un referente del mundo académico pone al mal tiempo buena cara y pregunta al periodista con una sonrisa cómplice: "¿Has traído el pasaporte?". Pues no.

Pasan los minutos, el epicentro de Cataluña se transforma en república antes de las 15:30. Bocinazos de coches y motos en esta zona céntrica y tranquila de la capital. El foco se traslada a los alrededores del Arco de Triunfo camino de la Ciudadela, donde la movilización empieza a gestarse a partir de las cinco de la tarde. La única nota discordante la protagoniza una camiseta de España que luce un atrevido chaval que departe con agentes de la Policía Nacional. Cientos y cientos de jóvenes conviven con una cuota relevante de séniors en una celebración con evidentes señas identitarias: esteladas a modo de capas, lazos amarillos por la liberación de los Jordis, gritos de "Viva la independencia"… Alcaldes independentistas con el bastón de mando en mano caminan entre el gentío y responden como estrellas del rock a los aplausos.

Un portugués de Oporto afincado en Barcelona desde hace año y medio, refiere con sorna en perfecto castellano: "El lunes llegan los tanques, ¿no? Estarán preparando la gasofa".

El conflicto convertido en un Madrid-Barcelona plagado de hinchas embravecidos va para largo. Este día histórico-surrealista del 27 de octubre, a las puertas de Halloween, donde los zombies brotan en las pesadillas, quedará enmarcado en la historia de España y de Cataluña. Rajoy y Puigdemont, en este combate sin sentido y paranoico. Lo que era un sainete muy español ha cristalizado en una crisis que ha puesto a tiritar a la propia Unión Europea. ¿Da o no da para una tesis doctoral?