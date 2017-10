Los turistas llenan la sierra en busca de las primeras setas y la berrea del ciervo

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado un descenso de las temperaturas a partir de este domingo y tanto los aficionados al mundo de la micología como los cazadores o amantes del fenómeno de la berrea del ciervo ya se frotan las manos con la entrada del otoño, pero de verdad. Y es para ambas cuestiones las temperaturas más bajas de las que hemos tenido en las últimas semanas siempre son favorables, más aún la lluvia, aunque parece que por el momento vamos a tener que esperar para ver el campo mojado.

No obstante, y a pesar del calor y de la falta de agua de lluvia, ya son muchos los turistas y almerienses que aprovechan las tardes o el fin de semana para desplazarse a las sierras y disfrutar de estas oportunidades que ofrecen las sierras de la provincia de Almería y la época en la que estamos. Para muchos salir a buscar setas o a escuchar la berrea del ciervo es ya una tradición que no solo entretiene, sino que logra unir durante horas a familias y grupos de amigos. Por eso se dice que en esta época la diversión y el ocio está en el interior de la provincia, donde ya se ha iniciado una y otra campaña. Y cómo no, también una época de máximo apogeo para aquellos que practican la caza mayor, pues la temporada se inicia el próximo día 14 de octubre con la primera montería que tendrá lugar en el término municipal de Bacares, organizada por la Sociedad de Cazadores Tetica-Layón del mismo pueblo.

Pocos son los que tras su primera jornada recolectora de setas cuelgan la cesta. Y cada vez más los enamorados de ese gran espectáculo que ofrece la naturaleza en esta época del año con las peleas de ciervos por hacerse con el mejor rebaño de hembras para procrear.

En lo referente a la micología, cabe destacar que desde hace semanas los distintos ayuntamientos ya se afanan en ultimar los programas de las jornadas micológicas que cada año organizan y en las que crece la participación edición tras edición. Entre las más destacadas están las Jornadas Micológicas de Abla, pero también las de otras localidades como Sierro, Bacares o Bayárcal.

Almería cuenta con unas 200 especies clasificadas de setas, unas de escasa y difícil identificación y otras comunes y fácilmente identificables. Pero salir a buscar este rico producto que nos da la naturaleza requiere una rutina. Provistos de navaja y cesto, cada año son más los que deciden adentrarse en las sierras en busca de los preciados hongos. Precisamente por eso, la Junta de Andalucía ha querido lanzar un mensaje a los ciudadanos, para que sepan las normas a la hora de realizar una correcta colecta. La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Almería, ha publicado una resolución para regular la recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia con el fin de garantizar las poblaciones de hongos así como "su persistencia y capacidad de regeneración", al tiempo que se trata de evitar la cosecha "incontrolada y abusiva" que pueda "ocasionar daños al medio ambiente", como indicó el propio delegado.

Según la resolución publicada en BOJA, los usuarios podrán recolectar pequeñas cantidades de setas para su autoconsumo que "no superen los cinco kilogramos de peso por persona y día". Esta recogida "no conllevará alteración de la capa superficial del suelo", por lo que se prohibe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos.

La resolución, en vigor desde marzo de 2008, especifica que no se permitirá la recolección de setas inmaduras y deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado o pasadas. "Todas ellas desempeñan una útil función ecológica", como recuerdan desde la Junta.

Del mismo modo, queda prohibida la recogida de setas en horas sin luz, por lo que no se podrán emplear linternas u otras fuentes artificiales de iluminación en las recolecciones. Asimismo, durante la jornada de recolección se utilizarán cestas u otros elementos de transporte que permitan la aireación y dispersión de las esporas.

La recogida será gratuita en los montes públicos almerienses pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y no requerirá autorización salvo que expresamente se advierta de lo contrario o vaya a celebrarse próximamente batida o montería. Por su parte, en los montes públicos pertenecientes a ayuntamientos será también de aplicación las disposiciones municipales, mientras que en los terrenos particulares la recogida precisará la autorización de sus propietarios. No estará permitida la circulación de vehículos campo a través, perturbar a la fauna con ruidos o aproximaciones, ni abandonar residuos en el monte. Por otra parte, la Junta advierte que a los montes públicos con aprovechamientos o cotos micológicos autorizados, no les será de aplicación la resolución sino que se acogen a su normativa específica como ocurre en Bayárcal.

El incumplimiento de este condicionado constituirá una infracción administrativa que dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas.