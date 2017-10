Una veintena de alumnos sin clases de trompa por falta de un profesor

Las cosas de palacio van despacio y todo tiene su protocolo. Hasta ahí todos de acuerdo, pero todo tiene un límite y cuando los plazos se hacen eternos la paciencia se agota. Los padres y madres de una veintena de alumnos del Conservatorio de Música de Almería han presentado un escrito ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para exigirle "celeridad" en la contratación de un sustituto para la modalidad de trompa cuyas clases están paralizadas desde el inicio de curso.

Como avanzaron a Diario de Almería los propios afectados, "los estudiantes de trompa de todos los cursos llevan más de un mes, desde que comenzó el curso académico 2017-2018, sin poder recibir las clases de instrumento porque la Delegación de Educación aún no ha contratado a un docente que pueda sustituir a la profesora que se encuentra de baja y no se incorporará, previsiblemente, hasta el próximo curso, puesto que es una baja por embarazo y posterior maternidad y lactancia".

Los padres y madres han presentado un escrito ante Educación para exigir una solución

Lo que no tienden los padres y alumnos es el por qué la Junta de Andalucía no se ha adelantado al problema teniendo en cuenta que la baja de la profesora iba a ser de larga duración. Los afectados saben que el protocolo marca esperar diez días antes de iniciar los trámites de contratación de un sustituto, pero no pueden comprender cómo la administración lleva más de un mes para encontrar a un sustituto y sin tener a día de hoy una previsión de cuándo pueden iniciarse las clases que aún no han empezado este curso.

"El protocolo es el que es, pero los alumnos también tiene derecho a recibir las clases por las que han pagado rigurosamente una matrícula. En la próxima primavera muchos de estos 20 alumnos que están afectados por la falta de un profesor se enfrentan a una prueba de acceso para poder cursar los estudios superiores de trompa y ya están perdiendo un tiempo de oro en su preparación, que luego repercutirá en este examen que es vital para su carrera profesional", explica una de las madres que pertenece a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Conservatorio de Música y Danza de Almería y que firmó, junto al resto de afectados el escrito presentado el pasado día 25 de septiembre ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

En el documento el AMPA solicita que "se proceda de inmediato a la sustitución de la baja de la docente de trompa para que el alumnado pueda ejercer sus obligaciones y disfrutar de sus derechos que, como bien recoge la propia Constitución Española en su artículo 27 es el derecho a una educación, en este caso musical". El documento, que ha sido debidamente sellado por la administración andaluza para acreditar su entrada en el registro el pasado día 25 de septiembre, "no ha sido contestado por la Delegación de Educación ni por escrito ni de ninguna otra forma", tal y como han trasladado los padres que firmaron el escrito.