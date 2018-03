Nos vemos en la Catedral

La Hermandad de la Estrella desfilará por las calles de Almería con un nuevo recorrido, uno muy especial ya que por primera vez no se quedará en el Paseo de Almería sino que, tras pasar de la Puerta de Purchena, seguirá caminando con su racheo regionero a través de la Calle Las Tiendas para desembocar finalmente en la Plaza de la Catedral y postrarse delante de la Catedral de la Encarnación y realizar una oración que lleva desde hace mucho tiempo persiguiendo.

Son muchas las estampas, fotografías y futuros carteles con fondos nuevos que el Señor de Las Penas y la Virgen de la Estrella nos van a regalar en este Domingo de Ramos que comenzará una hora antes para la Hermandad, por no olvidar de que anoche cambiamos la hora por lo que la Hermandad brillará más que nunca con luz propia con más horas de sol que en otros años.

Me gusta que la Hermandad se atreva a dar pasos cuando pueda. Me gusta la ilusión, porque formo parte de uno de los pasos, con la que se ha estado gestando todo desde que nos reunieron para ver qué pensábamos sobre el tema y hasta cómo se ha ido trabajando mes a mes y pensando en todo para que no tengamos ningún problema en nuestro nuevo recorrido. Me gusta que, a lo largo de su historia y sea por el motivo que haya sido, a la Hermandad no le haya temblado el pulso para ir cambiando de sitio para salir y cambiar sus recorridos cuando lo ha creído oportuno siempre que haya sido bueno para todos y para el devenir de nuestra Semana Santa.

Y es que a mi mente vienen recuerdos como ver salir a la Estrella desde el IES Alhamilla, la obra a la puerta de los salones parroquiales de la Iglesia de San Isidro Labrador para que pudiera salir el misterio de Las Penas y la carpa que montan por si hay peligro de lluvia, la majestuosidad con la que pasaron el año que se pasó por la calle Reyes Católicos debido a su estrechez, cuando la Hermandad se presentó al barrio de Nueva Andalucía (con una placa que lo recuerda que se puede ver en la calle Padre Méndez con calle Santiago)… y a todos estos, este año se le podrá sumar uno nuevo, el poder decir "nos vemos en la Catedral". O por San Sebastián, Las Tiendas, Real o Virgen del Mar. Sin duda, todo un recorrido que merecerá la pena ver en todo momento.

En definitiva, son muchas las sensaciones que se van a sentir un día como hoy, Domingo de Ramos, no solo para las hermandades que salgan que realizan su salida procesional sino para los almerienses que como público, decidan quedar para verlas. Podrán decir aquello de "nos vemos en la catedral". Podrán ver como la parte antigua de Almería se llena más que nunca de vida y eso es algo, desde mi punto de vista, que siempre suma.