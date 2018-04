"La ventaja de Almería es el buen clima, debemos invadir Europa"

Doslegislaturas lleva Verónica Lope en el Parlamento Europeo y desde su llegada en 2009 ha estado inmersa en trabajos relacionados con el empleo y asuntos sociales. Su labor en las diferentes comisiones las compagina con la copresidencia del intergrupo del Parlamento Europeo "Extrema pobreza y derechos humanos". Destaca el papel fundamental de las instituciones europeas en la vida diaria de todos los españoles por eso considera esencial la participación en las votaciones europeas.

Tiene la doble nacionalidad española y francesa pero ¿usted cómo se siente?

El clima de España y de Almería es fantástico para jubilarse o ir de vacaciones cuando no trabajas"

Me siento una española con acento francés.

Licenciada en Derecho, ¿cómo llega al mundo de la política?

Es poco original, si se mira el currículo de la mayoría de los políticos una gran parte de ellos son licenciados en Derecho. En cuanto a mi llegada a la política tengo que decir que desde pequeña me gustaba y me interesaba mucho y cuando tuve la oportunidad entré a formar parte activa de ella.

¿Qué recuerdos le quedan de su etapa de concejala en el ayuntamiento de Zaragoza?

Un ayuntamiento es muy bonito cuando gobiernas porque es gestión pura. Estuve 9 años en el ayuntamiento de Zaragoza, 8 de ellos gobernando. Fueron unos años difíciles con una gran alcaldesa y política, Luisa Fernanda Rudi; nos tocó trabajar en una etapa de crisis económica, y se hicieron bastantes cosas, recuerdo este periodo con cariño.

Pensando en sus años como diputada nacional o europea, ¿con cuáles se queda?

En el congreso de los diputados estuve 4 años pero debo decir que me gusta más el Parlamento Europeo porque tienes más autonomía. Aquí prima el consenso porque si tienes un informe y no pactas no lo sacas adelante, necesitas a otros grupos ya que no hay mayorías claras, el Grupo Popular es el mayoritario pero no tenemos mayoría absoluta. Lo interesante en el PE es el ambiente de pacto y es una pena que los ciudadanos europeos no conozcan como se trabaja aquí. Se busca el interés de todos los países y es difícil encontrarlo porque hay ocasiones en que son intereses contrapuestos, puedes tener más facilidad para llegar a un acuerdo con los socialistas de España que con los alemanes de tu propio grupo, por ejemplo.

¿Cuál es su labor como eurodiputada?

El trabajo de una eurodiputada es defender los intereses de tu país y los de la UE, el problema es que no se conoce nuestro trabajo, creo que hay un gran porcentaje de personas que no se dan cuentan de la importancia de los temas que se tratan aquí, casi el 80% de los asuntos que nos preocupan se resuelven en las instituciones europeas.

Dentro de poco más de un año serán las votaciones europeas y tendrán que rendir cuentas de su trabajo y pedir el voto.

Los españoles tienen que ser conscientes de que lo que decidan en las urnas es muy importante y no deberían votar para castigar a un partido que les disgusta en un momento determinado, lo que decidan es para su propio porvenir, para su propio bienestar y tienen que ver quien les puede ayudar a mejorar esa situación.

Es su segunda legislatura en el Parlamento Europeo y durante estos años ha estado trabajando en la comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ¿qué temas han tratado?

Al principio esta comisión no tenía mucha importancia pero desgraciadamente con la crisis económica cobró relevancia y hemos tratado el problema del desempleo en toda Europa, además se han dado cuenta en el Parlamento y en Europa que no bastaba una buena política económica sino está acompañada de una política social. Últimamente uno de los temas principales que se está intentando poner en marcha es el pilar social, ahora que hemos salido de la crisis hay que tratar mejor y ayudar a los ciudadanos europeos y hay que intentar que haya menos desigualdad.

¿No es difícil abordar el problema del desempleo en la Unión Europea cuando la competencia es de los estados miembros?

Efectivamente el empleo es competencia de los estados miembros pero la UE coordina, propone y elabora política general para todo y da también muchas ayudas. Por ejemplo ha sido muy importante en estos últimos años la garantía de iniciativa juvenil, un proyecto con bastaste dinero y al que ha tenido acceso España porque desgraciadamente tenía un desempleo juvenil muy importante. Ha estado enfocado en ayudar a los jóvenes a incorporarse a la vida laboral y a la formación. Hay que pensar que en Europa hay más de dos millones de puestos de trabajo que no se cubren por falta de personas cualificadas, lo que se está intentando desarrollar son políticas de formación profesional para todas las edades pero fundamentalmente para que los jóvenes se puedan incorporar a un trabajo.

Durante un tiempo se habló del problema del boom de la construcción.

Sí, había muchos jóvenes que no estudiaban y no creían necesaria una formación para trabajar y cuando se hundió el mercado de la construcción se encontraron sin trabajo y sin formación, tenemos muchos chicos que llamamos "los ninis" y hay que llevarlos otra vez a un puesto de trabajo. Un chico que no tiene formación ni trabajo se hunde. En España también tenemos muchos jóvenes que han hecho estudios universitarios porque los padres en un momento dado querían que todos sus hijos tuvieran una carrera universitaria y la formación profesional parecía una cosa menor y lo que ha pasado es que tenemos muchos jóvenes que no pueden trabajar porque no tienen la formación buena para poder encontrar trabajo.

También trabaja en la comisión de Pesca.

Para España y para Almería la pesca es importante, la comisión de Pesca me gusta mucho, es muy interesante, muy difícil e indudablemente importante para los intereses de España.

¿Qué temas le gustaría sacar adelante antes del final de la legislatura?

En este momento en la comisión de Empleo estamos con el tema de los trabajadores desplazados, soy la ponente de un proyecto de cabotaje de transporte que es muy importante para los transportistas y conductores españoles que cruzan y Almería tiene mucho que ver con este tema. Los países periféricos defendemos unos intereses diferentes a los países como Francia o Alemania, estamos intentando proteger al transporte español y que los conductores tengan buenas condiciones de vida y sobretodo ayudar a las pequeñas y medianas empresas porque muchas veces son las que pueden quedar perjudicadas en las directivas europeas.

Usted es además la copresidenta del intergrupo Extrema pobreza y derechos humanos.

Es un trabajo muy interesante el que se realiza en este intergrupo, no podemos olvidar que aunque en todos los países ha mejorado mucho la situación económica, tenemos casi 120 millones de pobres o personas que pueden caer en la pobreza y hay que ayudar a estas personas para que no haya tanta diferencia entre unos y otros.

¿Cómo está la situación en España en pobreza?

Tenemos el mismo colectivo que hay en el resto de países europeos más avanzados. Hay sobretodo colectivos muy vulnerables de las minorías étnicas, aunque se ha avanzado mucho se sigue necesitando apoyo a los niños para que puedan escolarizarse, España ha trabajado muy bien y desde hace muchos años, somos un ejemplo para otros países. Las personas con discapacidad también deben tener un apoyo especial y si son mujeres con poca formación y discapacitadas tienen más problemas.

Hablamos de la brecha salarial ente hombres y mujeres.

Es evidente que sigue habiendo una brecha salarial importante en España pero no más que en otros países. Creo que desde hace años las asociaciones de mujeres o los gobiernos han sido conscientes del problema pero sigue habiendo brecha salarial porque siempre son las mujeres las que dejan el trabajo para ocuparse de los niños o de las personas mayores y luego tienen pensiones más pequeñas. Hay que reivindicar que las mujeres si tienen que dejar una temporada su trabajo para ocuparse de otras personas de alguna manera habrá que valorar el reconocimiento de este trabajo. Entre los jóvenes no hay ese problema, una joven que termina sus estudios encuentra trabajo y hay muy poca diferencia o no hay ninguna entre una mujer y un hombre, el problema surge más adelante.

Ese problema se vive también en la mujer rural.

Es importante que las mujeres tengan su puesto, muchas veces las mujeres rurales trabajan las que más o las mujeres de los pescadores y no tienen ni seguridad social. Decir que no han trabajado en su vida es totalmente mentira, ese es un tema que estamos estudiando y buscando alternativas, por ejemplo para que las mujeres de la pesca puedan trabajar todo el año.

¿Conoce Almería?

Sí, Almería es una maravilla, es un sitio diferente. Tengo unos primos hermanos que son como hermanos, porque yo soy hija única, que viven en Almería, se marcharon hace unos años y trabajan en la zona conocida como Valle del Este y no se volverán de allí.

¿Qué destacaría de esta zona?

Lo primero el clima, animo a los extranjeros a que vayan de vacaciones a Almería porque tiene un buen clima, gente encantadora y todavía precio razonable. También el paisaje para un extranjero es espectacular, para mi menos porque en Aragón tenemos mucho desierto aunque no tenemos mar. En Almería además hay algo que hay que solucionar y es que todavía el acceso es difícil, necesitamos tener un Ave para poder llegar más rápidamente.

¿Hablamos del Corredor Mediterráneo?

Yo como soy aragonesa además del Corredor Mediterráneo, al que hemos votado a favor, hablo de que necesitamos otra vía por el Pirineo Central. Los españoles del Partido Popular hemos apoyado las dos vías. El Corredor Mediterráneo es fundamental pero para evitar que se colapse necesitamos otras vías y una perfecta para Almería sería por Aragón.

Esos corredores beneficiarán a la agricultura.

La ventaja de Almería es el buen clima, produce buenos tomates y buenas frutas y si podemos invadir el resto de Europa hay que intentarlo por eso también necesitamos buenos transportes y seguir en esta vía. Tenemos competidores importantes como Marruecos y otros países y lo que tenemos que exigir y además los compañeros que están en la comisión de Agricultura lo hacen es exigir que los productos agrícolas que entran en Europa tengan las mismas condiciones que nos exigen a los agricultores españoles o europeos porque oficialmente si son las mismas exigencias pero la realidad es que hay menos control y tiene que haber más control para los productos agrícolas que entran en Europa.

Almería es también una zona que atrae a muchos turistas.

Sí y tiene una ventaja importante: no se ha estropeado. Tiene muchos sitios vírgenes, kilómetros y kilómetros sin nada y eso es lo que les gusta mucho a los extranjeros. Tiene un paisaje maravilloso y es uno de los sitios que puede ser perfecto para pasar las vacaciones e indudablemente para pasar el invierno. El clima de España y de Almería es fantástico para jubilarse o ir de vacaciones cuando no trabajas.

Por último, ¿cuál es su valoración sobre lo que está ocurriendo en Cataluña?

Me da mucha pena, se lo digo a mis compañeros catalanes, hace unos años Cataluña era un ejemplo de modernidad, de buen hacer, no entiendo lo que ha pasado, eran admirados y bastante queridos por España. Me parece absurdo que cuando estás en un nivel que tienes todo o mucho quieras cargártelo. Espero que se den cuenta de que se está mejor en España y en la UE. Yo creo que no son conscientes o… quizás ya empiezan a serlo.