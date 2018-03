Otro verano sin nuevos chiringuitos

Los técnicos de Medio Ambiente están revisando la documentación que los empresarios de los chiringuitos han ido presentando en varias entregas para comprobar que se ajusta a lo requerido y, se apunta desde la Delegación, "hasta que no se termine esa labor no sabremos si falta documentación y si la entregada es correcta".

La situación no ha cambiado ni un ápice con respecto al año pasado. La Delegación Territorial de Medio Ambiente continúa requiriendo la documentación que han de aportar los empresarios al objeto de completar los expedientes, en los que se incorpora el esperado nuevo modelo, el cual implica el desembolso económico por parte de los empresarios, reacios, en parte, a asumir inversiones de consideración.

"Van a ser los de siempre, no da tiempo a cambiarlos", admitía el concejal de Servicios Municipales tras mantener una reunión hace escasos días con los representantes del sector de los empresarios de playa. Estos encuentros se suceden prácticamente cada quince días "para intentar -explica Juan José Alonso- empujar la renovación, pero no depende de nosotros".

Toallas, bañador, el bronceador o complementos podrán estrenar los almerienses, pero no nuevos chiringuitos. Seguirán siendo los mismos de antaño. Puede que con posibles cambios en decoraciones y demás, si bien las playas tendrán que esperar a otra temporada estival para poder inaugurar el modelo que aguarda en el Ayuntamiento de Almería desde hace un lustro y con el que se quiere homogeneizar y mejorar la imagen de los mismos. Por ende, del turismo.

Nueve años pendientes de los permisos

Salvo los situados en Cabo de Gata, los chiringuitos de la capital se encuentran todos en una situación de ilegalidad -en tierras de dominio público marítimo-terrestre, sin permiso para ello-, que puede arrastrarlos al abismo de la desaparición o catapultarlos a un verano prometedor con relucientes nuevos establecimientos. La disyuntiva es sencilla, pero solo aparentemente, porque la problemática de los chiringuitos es tan complicada que lleva nueve años sin resolverse, pese al convencimiento unánime de que no solo es un sector productivo, sino que, además, es un sello de identidad de la costa andaluza. Este pensamiento los puso a salvo de su derribo cuando, en 2009, la aplicación más estricta de Ley de Costas los sacaba de la arena. Finalmente, no fue así, pero desde entonces la situación no ha cambiado ni un ápice.