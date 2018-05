El vial a la Alcazaba se abre camino entre las expropiaciones para empezar la obra

El nuevo vial de conexión de la Alcazaba por la calle Almanzor es de esos viejos proyectos municipales de los que se oye hablar, sin saber muy bien su consistencia, desde hace varias legislaturas. Eternizado por los siempre complejos procesos de expropiación, no hay camino, no obstante, que no acabe, y el Ayuntamiento de Almería está próximo de terminar el trayecto con obras a emprender este mismo verano. Ha conseguido ya los terrenos afectados y seguramente sea esta semana cuando pueda dar orden de emitir los pagos para la adquisición de solares y viviendas afectadas de la calle Almanzor.

Esta vía es el principal acceso al conjunto monumental que, aun acumulando la visita de miles de turistas, no presenta la imagen debida. El proyecto de la Concejalía de Desarrollo Urbano trata de corregir esta mala estética con una actuación que despeje las vistas del monumento y, sobre todo, transformar los solares abandonados en espacios ajardinados.

Castellón quiere tener en marcha este verano las obras de los tres proyectos enlazados

La actuación afecta a catorce referencias catastrales en las que se incluyen siete viviendas, seis solares y un local, con una superficie conjunta de 1.075,46 metros cuadrados. En la próxima reunión del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, a convocar previsiblemente esta misma semana, se procederá a la aprobación definitiva del expediente de expropiación, lo que dará carta blanca al Consistorio para pagar a los propietarios, atendiendo al justiprecio establecido en 626.221 euros. El Ayuntamiento dará 20 días a los dueños para la aceptación de su parte correspondiente y, en el caso contrario, se acudirá a la Comisión Provincial de Valores. El responsable municipal, Miguel Ángel Castellón, espera no toparse con inconvenientes y poder emprender las obras entre "junio y julio".

Aunque se trata de una actuación de carácter paisajístico, está prevista la próxima licitación de excavaciones arqueológicas, que se sumarán a las ya licitadas de la urbanización de la calle Pósito (segundo proyecto de Plan Alcazaba).

Paralelamente, Desarrollo Urbano continua dando pasos en el tercer proyecto, que une la calle Pósito y Almanzor, y mejora la entrada a La Hoya. Afecta a medio centenar de propiedades. Las alegaciones están pendientes de valorar y el proyecto espera el visto bueno de Cultura. Con todo, la intención municipal es tener en obras este verano las tres intervenciones.