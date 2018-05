"Hay que darle una vuelta a la manera de producir en intensivo en los invernaderos"

Nacióen el seno de una familia asturiana de pescadores en Cudillero. Milita en Podemos y desde 2015 es una de los 54 eurodiputados con los que cuenta España en el Parlamento Europeo. Estefanía Torres llegó a Europa con el objetivo de defender a "la clase trabajadora" y durante estos tres años ha luchado por sus ideales en diferentes comisiones entre ellas la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la de Agricultura y Desarrollo Rural.

¿Cómo se definiría políticamente hablando?

Formo parte de una generación que hace un despertar político con el 15 M, aunque mi despertar político fuera anterior. Realmente siempre me sentí, como dirían los zapatistas en México, abajo y a la izquierda porque vengo de ahí, de una familia trabajadora y siempre entendí que mi sitio está con la clase trabajadora, aunque ya no se utilice ese término. Sigo pensando que esta sociedad tiene clases y hay una amplia clase social que está muy maltratada y mi idea es seguir defendiendo los derechos de esa gente. Yo siento que en Podemos se trabaja en ello, mientras eso siga pasando yo voy a estar ahí, en el momento que deje de pasar no estaré.

Antes de nacer Podemos, ¿usted ya estaba comprometida con diferentes movimientos sociales?

Cuando estudié en Oviedo estuve implicada en los movimientos sociales de aquella época y después este compromiso continuó en la facultad de Granada. Cuando volví a mi pueblo, a Cudillero, el alcalde del PSOE decidió retirarse para ser diputado regional y en su puesto dejó a alguien que no iba en las listas ni como suplente. Era una barbaridad así que un grupo de vecinos montamos una Plataforma y empezamos a hacer movilizaciones contra una decisión errónea y antidemocrática y ganamos la batalla porque conseguimos que el Tribunal Constitucional declarara nulo el nombramiento.

¿De esa Plataforma saltó a Podemos?

Eso hizo que de alguna manera en Asturias el movimiento de Cudillero se mirase y yo era la portavoz. Al año siguiente nació Podemos, yo conocía a Juan Carlos Monedero y se habló de la posibilidad de que yo me presentase a las primarias con un grupo de Asturias y lo hice sin pensar de que iba a llegar aquí porque iba de número 8.

Pero en marzo de 2015 llega al Parlamento Europeo ¿encontró aquello que pensaba que era esta institución?

Nada que ver, te esperas una institución bastante alejada de la gente pero es más de lo imaginado. El Parlamento Europeo es muy clasista, hay mucha diferencia entre los trabajadores y los diputados, hay zonas a las que los trabajadores no pueden acceder y los diputados sí, hay cafeterías o restaurantes que son sólo para diputados o alfombras que solo pisamos nosotros y esto para una persona que viene de pueblo como yo, hija de trabajadores normales y corrientes, choca porque mis asistentes son mis compañeras de trabajo y no las considero inferiores sino que forman parte de un equipo. Y también llama la atención la burocracia de este Parlamento.

¿Qué destacaría de estos años como eurodiputada?

Hemos conseguido traer al Parlamento a muchos colectivos, organizaciones y cofradías y asociaciones de pescadores que antes no habían venido. Sobre todo nuevas plataformas de movilización social en el campo y en la mar que se crearon en los últimos años y entraron aquí por primera vez y eso es parte gracias a nuestro trabajo.

Usted dijo que venía al Parlamento a defender los derechos de la gente del campo y del mar, ¿lo está consiguiendo?

Estoy intentándolo, teniendo en cuenta las limitaciones de la propia institución. Es cierto que no llegas siempre a todas partes como te gustaría. En este sentido recuerdo la caravana que hicimos y recorrió gran parte del Estado y hablaba de eso de cual era nuestro trabajo en Europa y también sirvió para elevar las demandas que había en cada lugar por el que pasamos. También estuvimos en Almería, fuera de lo que era la propia caravana pero la visitamos.

¿Satisfecha entonces con su trabajo?

El tiempo es limitado y a veces las agendas están muy llenas, pero en los tres años que llevo aquí, ni siquiera es la legislatura completa, estamos contentos porque al menos lo intentamos, otra cosa es que consigamos los cambios que nos gustarían. El Parlamento tiene muchas limitaciones, tiene menos capacidad legislativa que el Consejo o que la Comisión pero sirve para darle un espacio político a asuntos que antes no tenían tanto.

Otra de sus preocupaciones era el problema del hambre y la alimentación.

Sí, todo está relacionado, defender el campo y la mar tiene que ver con defender el derecho a una alimentación sana, saludable y de cercanía porque si defiendes el trabajo de quienes cada día producen los alimentos en nuestros pueblos vas a cuidar de que haya productos más sanos. Tenemos un problema global y es que el sistema agroalimentario mundial es ineficiente, producimos un 60% más de lo que consumimos y eso genera muchísimo desperdicio alimentario. Para darle la vuelta al sistema agroalimentario hace falta poner en valor el trabajo que hace la gente que está en el campo y en la mar.

También su trabajo se ha centrado en la lucha contra el cambio climático.

Es el mayor reto al que nos enfrentamos como civilización, cada año las temperaturas siguen aumentando a pesar de los esfuerzos que se hacen, que desde nuestro punto de vista tampoco son tantos. Precisamente si fomentamos una producción agroecológica y que se vendan los alimentos en circuitos cortos se va a reducir mucho la huella de carbono, no tiene ningún sentido que estemos consumiendo judías de Chile, por ejemplo, y aquí los productores no se puedan mantener con su trabajo. Hay que reflexionar y la forma de hacerlo es defendiendo a aquellos que más pueden mitigar el cambio climático que son los agricultores y de eso no se habla tanto y debería hablarse más.

¿Qué destacaría de lo tratado últimamente en la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural?

Uno de los últimos temas ha sido el reglamento de productos agroecológicos con el que nosotros no estamos completamente de acuerdo, quienes defendemos la producción agroecológica creemos que si los etiquetados no se ven atravesados por criterios de justicia social difícilmente vamos a conseguir que se respete el trabajo de quien produce los alimentos. Nosotros pedimos que en la etiqueta aparezca también como se produjo ese alimento en qué condiciones laborales se está produciendo y respetar los derechos laborales básicos y mínimos de todos los trabajadores, eso no lo contempla ninguna etiqueta agroalimentaria a día de hoy.

Respecto a la comisión de Medio Ambiente, ¿qué tienen sobre la mesa actualmente?

Se están aprobando distintos paquetes de economía circular que son positivos porque hablan de la necesidad de darle la vuelta a nuestra manera de entender la política de residuos en general. El problema es que se sigue hablando de la necesidad de fomentar la competitividad y eso es un error porque lo que necesitamos es producir y distribuir de otra manera, no necesitamos producir más y seguir compitiendo porque como decía antes producimos un 60% más de lo que consumimos.

¿Hay que reducir la producción y el uso del plástico?

No se debe utilizar tanto plástico, hay que abandonarlo. La invasión que tenemos de plástico va a ser considerada un problema tan grave como el cambio climático. Dentro de unos años se dirá que nuestra edad contemporánea ha sido la edad del plástico, precisamente por todo lo que estamos produciendo y llenando el mar, los océanos y es un problema de contaminación grande.

Hace unos meses se aprobó el reglamento Omnibus que afecta a los agricultores, ustedes votaron en contra.

A lo mejor esto no es muy popular y no da muchos votos pero nosotros creemos que la agricultura es un sector que ahora da riqueza y puestos de trabajo, si se cuida y se ve como una herramienta generadora de empleo, justicia social y de mitigación del cambio climático puede dar mucho más de si. Para eso hay una cosa que está clara la acumulación de capital y la vida no son compatibles y tenemos que buscar la manera de que sean compatibles y para eso el mercado tiene que verse atravesado por criterios de justicia social.

¿A qué se refiere?

Hay que poner en marcha herramientas que intervengan. Los tratados de libre comercio permiten a las grandes corporaciones instalarse en cualquier lugar de nuestro territorio y dicen que van a generar empleo y realmente lo que hacen es acabar con los recursos naturales y en 4 días si eso no les resulta rentable se irán después de haber secado los acuíferos, por ejemplo. Estamos poniendo en peligro nuestros recursos, nuestro patrimonio y eso no puede pasar. Necesitamos un cambio de economía total, hay que promover todo lo contrario: la economía social, cercana, solidaria y de proximidad que permita a la gente poder quedarse en sus pueblos pero de manera estable y digna.

¿Qué opina de la agricultura intensiva?

Tiene que cambiar, la gente tiene que ser consciente de que si hablamos de justicia social eso no lo pueden pagar los trabajadores, hay que darle una vuelta a la manera de producir en intensivo en los invernaderos. Están secando los acuíferos y eso es un problema muy grave no solamente para quienes trabajan de la agricultura sino para el conjunto de la población. Almería no se caracteriza por tener mucha agua, si secamos los acuíferos estamos matando la vida directamente y es la vida de la personas, ya no voy a hablar del hábitat y del daño que se le puede hacer. Se necesitan desarrollar sistemas de secano que permitan que la producción se mantenga pero de otra manera. Hace falta que se innove para crear empleo en Almería relacionado con la agricultura pero también con otros sectores. Las autoridades locales deben tener una altura de miras más elevada, el problema es que pensamos en el corto plazo y a veces no nos damos cuenta de que eso no nos sirve para mucho.

¿No es favorable a la ampliación de terrenos cultivables con la instalación de nuevos invernaderos?

No es sostenible en el medio-largo plazo. Hay que pensar en puestos de trabajo que sean sostenibles en el tiempo y que puedan heredar los que vienen detrás. Una riqueza que sea sostenible en el tiempo, un sector que permanezca vivo y que no se vea limitado como se verá seguro por la falta de recursos naturales que son finitos, no se puede producir sin ningún tipo de límite y menos en condiciones adversas como las de Almería, cuando no hay mucha agua no puedes pretender sacarla de donde no la hay.

Le queda poco más de un año para terminar, ¿qué iniciativas le gustaría sacar adelante?

Hay tres temas que tengo ahora en mente. En primer lugar la estrategia de plástico me gustaría que fuera realmente consecuentemente con el estado de los océanos. No miramos mucho para los océanos pero la situación es muy crítica y va a tener consecuencias para la fauna marina, eso entra en la cadena alimentaria y tiene consecuencias para la salud humana. Es importante que eso se evalúe y me gustaría que la recogida de plásticos pueda ser un nicho de empleo en las comunidades locales pesqueras.

¿Su segunda prioridad?

En la cumbre del cambio climático se debería tener en cuenta las voces de las mujeres agricultoras que se tienen muy poco en cuenta cuando son ellas las que saben cómo producir y consumir de manera sostenible.

¿Y por último?

Hay una cuestión fundamental que es seguir combatiendo la política comercial de la Unión Europea. El mercado no puede ser el Dios que todo lo gobierna, tienen que ser los derechos humanos y eso implica que hay que intervenir el mercado, hay que ponerle límites y poner la vida por delante del precio de las cosas.

Haciendo balance de su paso por el Parlamento, ¿cuál ha sido su peor momento?

En lo político probablemente hayan sido las cumbres del clima porque te das cuenta de cuánto nos queda por recorrer y hasta que punto mucha de la gente que es negociadora en estos acuerdos está lejos de la realidad que viven las personas a pie de calle y eso es duro verlo y me resulta frustrante.

¿Y el mejor?

Fue cuando vinieron los pescadores artesanales porque yo soy de la mar, mis padres son pescaderos y a mi me tira mucho el salitre y la gente que sale a ganarse el pan con la mar. Era la primera vez que ellos venían aquí y firmamos una declaración para reconocer la pesca artesanal como un bien común a proteger por la sostenibilidad que genera.