"Aunque sea en el 93' y con el culo"

-¿Queda algún calificativo para definir el partido del domingo?

-Voy a repetir, es una final. No voy a descubrir la importancia que tiene porque son tres puntos que nos pueden dar todo o quitárnoslo si no los conseguimos. No hay que pensar en otra cosa que no sea sumarlos.

-¿Lo veo como todo o nada?

-Ni me lo planteo. Prefiero no pensar más allá del domingo y ganar porque matemáticamente sería posible el objetivo de la salvación y de no conseguirlos puede pasar que ya no dependas de ti mismo y ese puede ser el peor de los escenarios. Puedes ganar en Lugo y no bastarte. Hace tres meses las cuentas de la salvación salían con 45 puntos, pero al final lo de siempre, son 49 o 50. Hay que hacer lo que está en nuestra mano, que es ganar en casa y si se dan otros resultados podría estar el objetivo conseguido.

-¿Lo que ocurra ante el Alcorcón es la base de lo que pueda suceder en la última jornada?

-Totalmente de acuerdo. Si miras atrás la última jornada ha quedado tal y como se llegó en la clasificación. No queda otra que ganar porque está en nuestras manos y no puedes estar dependiendo de lo que haga un rival directo y de si otro no se juega nada. Es darle muchas vueltas a la cabeza, hay que hacer lo que depende de ti.

-¿Le incomoda que las lesiones lo hayan mermado tanto?

-Vine con unas expectativas altas, siempre nos ponemos metas para una temporada de sumar lo máximo posible, pero por primera vez en toda mi carrera, por unas cosas u otras, en este caso lesiones, no me han permitido estar ni siquiera a un 90%. Cuando mejor me encontraba se produjo la primera y espero que quede algo anecdótico en lo personal, el equipo logre el objetivo y el año que viene ya se verá. La meta es que el Almería se mantenga en Segunda y lo mío y lo del otro queda en segundo plano.

-¿Dónde se puede cimentar el triunfo ante el Alcorcón?

-Empieza a fabricarse desde esa comunión equipo-afición, personal del club y toda la ciudad porque nos jugamos permanencer otro año en la LFP, que son palabras mayores. Antes de que ruede el balón tiene que haber ese empuje de todos y poner todo de nuestra parte además de que la afición apriete y empuje en los momentos difíciles, que los habrá cuando no salga una jugada o se pierda un balón. Hay que seguir remando hasta el final y aunque sea en el 93' con el culo hacer el gol de los tres puntos. El año que viene ya se planificará de otra manera, pero todo el año se basa en este partido, desafortunadamente.

-Ocurrió con Ramis, Alcaraz y también con Fran, ¿por qué cuesta tanto jugar con el marcador en contra?

-A poder sí mejor empezar marcando porque las estadísticas están ahí y cuando se nos ponen por delante nos cueta un mundo. Menos el partido en Lorca, que empezamos abajo en el marcador, no hemos podido darle la vuelta a ninguno más. Si ocurriera hay que empatar cuanto antes, pero mejor pensar en que todo va a salir bien porque somos capaces y nos va la vida en ello. No hay que pensar en negativo, sino que la primera que tengamos será gol.

-Si hay salvación, ¿cómo se evita caer en los mismos errores?

Hay que hacer examen de conciencia cada uno. Todos somos culpables de lo bueno y de lo malo. En lo mío tendré que mirarme el ombligo con lo que he hecho bien y mal para mejorar. Que se reúnan una serie de condicionantes para que salga todo mejor porque a este club le está penalizando la mala suerte, este año con muchas lesiones que nos han mermado. Habráque hacer un análisis para mejorar. La realidad es que el club en los últimos años ha estado sufriendo más de lo que se pensaba y siempre se puede mejorar.